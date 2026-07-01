كأس العالم - مدرب الإكوادور: المكسيك تفوقت في الشوط الأول.. وافتقدنا التسجيل

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 08:20

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور

اعترف سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور بتفوق منتخب المكسيك في الشوط الأول من المواجهة بين الفريقين.

وتغلب منتخب المكسيك على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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وقال بيكاسيسي عبر موقع فيفا: "منتخب المكسيك تفوق علينا في الشوط الأول، وحاولنا العودة بعدها".

وتابع "لم نتمكن من تسجيل الهدف الذي كان سيمنحنا الدفعة المعنوية المناسبة".

واختتم تصريحاته "ممتن لجميع اللاعبين والبلاد على هذه الرحلة والمغامرة معهم وأشكرهم من قلبي".

وتأخر انطلاق مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وجاءت الأمطار بالخير على منتخب المكسيك الذي لعب شوط أول ممتع حسم فيه المواجهة مبكرا.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 ليقتل المباراة.

وعادلت المكسيك الرقم القياسي لتسجيل الأهداف عقب تسجيل هدفين ضد الإكوادور.

وعقب حسم التأهل، يلعب منتخب المكسيك مباراته الخامسة في البطولة أمام الفائز من إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يسبق لمنتخب المكسيك أن لعب 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى نسخة 1986 والتي أقيمت في المكسيك أيضا ووصل فيها الفريق لربع النهائي.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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