كأس العالم - ليرا: كنا نعلم أن الإكوادور خصما عنيدا

أعرب إريك ليرا لاعب وسط منتخب المكسيك عن سعادته بعد حسم التأهل لثمن نهائي كأس العالم، مؤكدا علمه بصعوبة المباراة ضد الإكوادور.

وتغلب منتخب المكسيك على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

وقال إريك ليرا عبر موقع فيفا: "كنا نعلم أن الإكوادور خصما عنيدا، فهم يتمتعون بجودة عالية، ولاعبين من الطراز العالمي".

وتابع "الإكوادور يستحقون احترامنا الكامل، لكننا نتحدث على أرض الملعب ونُظهر ما نريد".

واختتم ليرا تصريحاته "لن نرضى بأي شيء ونبحث عن الفوز".

وتأخر انطلاق مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وجاءت الأمطار بالخير على منتخب المكسيك الذي لعب شوط أول ممتع حسم فيه المواجهة مبكرا.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 ليقتل المباراة.

وعادلت المكسيك الرقم القياسي لتسجيل الأهداف عقب تسجيل هدفين ضد الإكوادور.

وعقب حسم التأهل، يلعب منتخب المكسيك مباراته الخامسة في البطولة أمام الفائز من إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يسبق لمنتخب المكسيك أن لعب 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى نسخة 1986 والتي أقيمت في المكسيك أيضا ووصل فيها الفريق لربع النهائي.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.