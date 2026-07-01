كأس العالم - سجل هدفا غائبا منذ 12 عاما.. كينيونيس رجل مباراة المكسيك ضد الإكوادور

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 08:10

كتب : FilGoal

خوليان كينيونيس - المكسيك

توج خوليان كينيونيس بجائزة رجل مباراة المكسيك ضد الإكوادور ضمن منافسات دور الـ 32.

وتغلب منتخب المكسيك على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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وسجل كينيونيس هدف اللقاء الأول في الدقيقة 22 بعد مهارة فردية رائعة.

وحصد كينيونيس جائزة رجل المباراة بعد مباراة كبيرة قدمها.

وافتتح منتخب المكسيك سجله التهديفي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم لأول مرة منذ نسخة 2014.

وكان جيوفاني دوس سانتوس آخر من سجل للمكسيك في دور إقصائي عند خسارة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد ضد هولندا.

ومنذ ذلك الهدف لم يسجل منتخب المكسيك مرة أخرى في المرحلة الإقصائية.

ونجح كينيونيس في معاودة التسجيل للمكسيك في الأدوار الإقصائية بعدما افتتح أهداف المباراة ضد الإكوادور.

وتأخر انطلاق مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وجاءت الأمطار بالخير على منتخب المكسيك الذي لعب شوط أول ممتع حسم فيه المواجهة مبكرا.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 ليقتل المباراة.

وعادلت المكسيك الرقم القياسي لتسجيل الأهداف عقب تسجيل هدفين ضد الإكوادور.

وعقب حسم التأهل، يلعب منتخب المكسيك مباراته الخامسة في البطولة أمام الفائز من إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يسبق لمنتخب المكسيك أن لعب 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى نسخة 1986 والتي أقيمت في المكسيك أيضا ووصل فيها الفريق لربع النهائي.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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