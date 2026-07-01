كأس العالم - مؤتمر بوليسيتش: ركلات الترجيح تحتاج إلى شجاعة كبيرة

كشف كريستيان بوليسيتش لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عن جاهزية فريقه لحسم المواجهة أمام البوسنة والهرسك حتى لو امتدت لركلات الترجيح، في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب الولايات المتحدة لمواجهة البوسنة اليوم الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو.

وقال بوليسيتش في المؤتمر الصحفي: "نملك فريقا شجاعا، والجميع مستعد لتحمل المسؤولية".

وأضاف "ركلات الترجيح تحتاج شجاعة كبيرة، وليست سهلة على أي لاعب".

وتأهل منتخب الولايات المتحدة إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على باراجواي وأستراليا، قبل الخسارة أمام تركيا في مباراة تحصيل حاصل.

وتابع: "نحترم البوسنة، لديهم فريق قوي ويستحقون التواجد هنا".

وأضاف "لكل لاعب أسلوبه في تنفيذ ركلات الترجيح، ولا يمكن تقليد الآخرين".

وكشف "أشعر أنني جاهز للعب مباراة كاملة، وحتى الوقت الإضافي إذا لزم الأمر".

وواصل "الأكثر ثقة هم من سيتقدمون للتسديد إذا اضطررنا للذهاب لركلات الترجيح، وهذا أمر طبيعي".

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة البوسنة اليوم الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو.

وكان منتخب أمريكا قد تأهل متصدرا لمجموعته بعد الفوز على باراجواي وأستراليا، بينما صعدت البوسنة في المركز الثالث.