كأس العالم - مؤتمر جارسيا: الأفضلية لا تعني شيئا أمام السنغال.. ورأينا ما حدث لألمانيا وهولندا

شدد رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا على أن فريقه لا يضمن الفوز رغم اعتباره مرشحا أمام السنغال، قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة السنغال اليوم الأربعاء في سياتل.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "لا توجد منتخبات صغيرة في هذه المرحلة، وحتى المرشحون يمكن أن يودعوا".

وأضاف "ما حدث مع ألمانيا وهولندا يوضح أن الأفضلية على الورق لا تعني شيئا".

وكان منتخب بلجيكا قد تأهل متصدرا لمجموعته بعد التعادل مع مصر وإيران، قبل الفوز على نيوزيلندا 5-1.

وكشف "جيريمي دوكو غاب لفترة بسبب ظروف خاصة ووعكة صحية، بينما تعافى زينو ديباست من الإصابة".

وأوضح: "ديباست يحتاج بعض الوقت للعودة إلى كامل مستواه، لكنه سيكون متاحا".

وشدد على قوة دفاع فريقه قائلا: "أظهرنا صلابة دفاعية منذ بداية البطولة".

وأضاف "القوة لا تتعلق فقط بالتشكيل الأساسي، بل بما نملكه من حلول على مقاعد البدلاء".

وتحدث عن روميلو لوكاكو قائلا: "قدم إضافة قوية وساهم في هدف أمام مصر".

وأوضح أن الظروف المناخية ستكون أفضل مقارنة بالمباراة الأولى.

وحذر جارسيا "السنغال فريق سريع وقوي ومنظم، رغم تأهلهم كثالث مجموعة، إلا أنهم أقوى مما يبدو".

واختتم جارسيا تصريحاته بالحديث عن مدرب السنغال قائلا: "أعرفه جيدا، وأتمنى له التوفيق، لكننا نريد الفوز".