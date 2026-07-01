كأس العالم - مؤتمر جارسيا: الأفضلية لا تعني شيئا أمام السنغال.. ورأينا ما حدث لألمانيا وهولندا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 06:36

كتب : FilGoal

رودي جارسيا - بلجيكا

شدد رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا على أن فريقه لا يضمن الفوز رغم اعتباره مرشحا أمام السنغال، قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة السنغال اليوم الأربعاء في سياتل.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "لا توجد منتخبات صغيرة في هذه المرحلة، وحتى المرشحون يمكن أن يودعوا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - قبل لقاء بلجيكا.. ميندي يعود لمنتخب السنغال بعد رحلة سريعة للسعودية كأس العالم - منتخب بلجيكا يستعيد مدافعه قبل مواجهة السنغال كأس العالم - شكوك حول مشاركة ميندي مع السنغال ضد بلجيكا كأس العالم – تروسارد: بلجيكا لديها مجموعة رائعة من اللاعبين

وأضاف "ما حدث مع ألمانيا وهولندا يوضح أن الأفضلية على الورق لا تعني شيئا".

وكان منتخب بلجيكا قد تأهل متصدرا لمجموعته بعد التعادل مع مصر وإيران، قبل الفوز على نيوزيلندا 5-1.

وكشف "جيريمي دوكو غاب لفترة بسبب ظروف خاصة ووعكة صحية، بينما تعافى زينو ديباست من الإصابة".

وأوضح: "ديباست يحتاج بعض الوقت للعودة إلى كامل مستواه، لكنه سيكون متاحا".

وشدد على قوة دفاع فريقه قائلا: "أظهرنا صلابة دفاعية منذ بداية البطولة".

وأضاف "القوة لا تتعلق فقط بالتشكيل الأساسي، بل بما نملكه من حلول على مقاعد البدلاء".

وتحدث عن روميلو لوكاكو قائلا: "قدم إضافة قوية وساهم في هدف أمام مصر".

وأوضح أن الظروف المناخية ستكون أفضل مقارنة بالمباراة الأولى.

وحذر جارسيا "السنغال فريق سريع وقوي ومنظم، رغم تأهلهم كثالث مجموعة، إلا أنهم أقوى مما يبدو".

واختتم جارسيا تصريحاته بالحديث عن مدرب السنغال قائلا: "أعرفه جيدا، وأتمنى له التوفيق، لكننا نريد الفوز".

جارسيا بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - سجل هدفا غائبا منذ 12 عاما.. كينيونيس رجل مباراة المكسيك ضد الإكوادور جلوبو: إصابة باكيتا تبعده عن المتبقي من كأس العالم.. واحتمال ضعيف لعودته أمطار الخير كأس العالم - مؤتمر بوليسيتش: ركلات الترجيح تحتاج إلى شجاعة كبيرة كأس العالم - ديسابر: نلعب دون ضغوط لأنه ليس لدينا ما نخسره أمام إنجلترا كأس العالم - مدرب البوسنة: تصريحات الأمريكيين لا تهمنا.. ولا نحتاج دافعا إضافيا كأس العالم - الاتحاد الهولندي يعلن تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية بعد الخسارة من المغرب كأس العالم - مؤتمر بوكيتينو: لسنا المرشحين أمام البوسنة.. والمفاجآت تحذرنا
أخر الأخبار
كأس العالم - سجل هدفا غائبا منذ 12 عاما.. كينيونيس رجل مباراة المكسيك ضد الإكوادور 2 دقيقة | في المونديال
جلوبو: إصابة باكيتا تبعده عن المتبقي من كأس العالم.. واحتمال ضعيف لعودته 10 دقيقة | في المونديال
أمطار الخير 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بوليسيتش: ركلات الترجيح تحتاج إلى شجاعة كبيرة ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر جارسيا: الأفضلية لا تعني شيئا أمام السنغال.. ورأينا ما حدث لألمانيا وهولندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - ديسابر: نلعب دون ضغوط لأنه ليس لدينا ما نخسره أمام إنجلترا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب البوسنة: تصريحات الأمريكيين لا تهمنا.. ولا نحتاج دافعا إضافيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - الاتحاد الهولندي يعلن تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية بعد الخسارة من المغرب 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532261/كأس-العالم-مؤتمر-جارسيا-الأفضلية-لا-تعني-شيئا-أمام-السنغال-ورأينا-ما-حدث-لألمانيا-وهولندا