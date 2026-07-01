كأس العالم - ديسابر: نلعب دون ضغوط لأنه ليس لدينا ما نخسره أمام إنجلترا

أكد سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية أن فريقه سيدخل مواجهة إنجلترا في دور الـ32 من كأس العالم دون ضغوط.

ويستعد منتخب الكونغو لمواجهة إنجلترا اليوم الأربعاء في أتلانتا، بعد التأهل كأفضل ثالث في دور المجموعات.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي: "الوصول إلى هنا إنجاز كبير بعد الغياب 52 عاما".

وأضاف "حققنا عدة خطوات، بداية من أول نقطة ثم أول هدف ثم أول فوز".

وواصل "التأهل إلى هذا الدور خطوة جديدة، لذلك لا نملك ما نخسره، فوجودنا هنا يعني أننا نستحق ذلك، وسنلعب من أجل تحقيق مفاجأة جديدة".

وكان منتخب الكونغو قد تعادل مع البرتغال، وخسر بصعوبة أمام كولومبيا، قبل الفوز على أوزبكستان 3-1.

وأوضح المدرب أن الضغوط تقع على منتخب إنجلترا.

وقال ديسابر: "الضغط على إنجلترا بسبب طموحاتهم في البطولة".

وأضاف "نملك فرصة رائعة لتحقيق إنجاز جديد، وليس مجرد المشاركة، نحمل آمال شعب كامل، واللاعبون أظهروا شخصية قوية".

وبسؤاله عن ركلات الترجيح أجاب: "نستعد لها دائما، فهي أحد السيناريوهات المحتملة".

واختتم ديسابر تصريحاته "حققنا الفوز بها من قبل، ولدينا الخبرة في ذلك، وسنفعل كل ما لدينا من أجل التأهل".