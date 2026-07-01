كأس العالم - الاتحاد الهولندي يعلن تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية بعد الخسارة من المغرب

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 05:43

كتب : FilGoal

كوينتن تيمبر - منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعرض عدد من لاعبي المنتخب لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الخسارة أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم.

وودع منتخب هولندا البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأهدر جاستن كلويفرت وكوينتن تيمبر وكريسينسيو سامرفيل ركلات الترجيح، قبل تعرضهم لتعليقات عنصرية ومسيئة عبر الإنترنت.

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وقال الاتحاد الهولندي في بيان: "نستنكر هذه الأفعال بشدة، وسنتخذ إجراءات قانونية".

وأضاف "سنتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لمكافحة التمييز الإلكتروني".

وأوضح أن الجهات القانونية ستقيم الوقائع، وقد يتم تحويلها إلى النيابة لفتح تحقيق جنائي.

وأشار البيان إلى أن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في كرة القدم.

وسبق أن تعرض ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا وجادون سانشو لإساءات عنصرية بعد نهائي يورو 2020.

وأكد الاتحاد الهولندي: "كرة القدم تجمع ملايين الأشخاص، بينما التمييز يفعل العكس تماما".

واختتم البيان "هذه التصرفات تتعارض مع كل ما تمثله كرة القدم".

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