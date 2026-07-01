كأس العالم - مؤتمر بوكيتينو: لسنا المرشحين أمام البوسنة.. والمفاجآت تحذرنا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 05:32

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - مدرب منتخب أمريكا

رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار فريقه مرشحا للفوز أمام البوسنة والهرسك، قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة البوسنة يوم الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي: "لا أؤمن بفكرة المرشح، ما حدث في الأيام الأخيرة يوضح مدى صعوبة البطولة".

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وأضاف "الجميع كان يرشح ألمانيا، لكنها ودعت أمام باراجواي، وكذلك هولندا أمام المغرب".

وواصل "هناك عوامل كثيرة تؤثر على المباريات، لذلك يجب الحذر عند الحديث عن المرشح".

وكان منتخب أمريكا قد تأهل متصدرا لمجموعته بعد الفوز على باراجواي وأستراليا، بينما صعدت البوسنة في المركز الثالث.

وأكد المدرب جاهزية كريستيان بوليسيتش للمشاركة أساسيا بعد تعافيه، عقب ظهوره بديلا في مواجهة تركيا.

وشدد بوكيتينو على أن المواجهة تمثل أهمية كبيرة لفريقه.

وتابع "علينا التعامل مع المباراة كأنها نهائي، واحترام المنافس".

واختتم بوكيتينو تصريحاته "البوسنة فريق منظم ويملك لاعبين مميزين ومدربا جيدا، ويستحقون الاحترام، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا".

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