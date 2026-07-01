كأس العالم - بوتر: حتى لو كنا مثاليين لم نكن لنهزم فرنسا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 05:22

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - مدرب منتخب السويد

أقر جراهام بوتر مدرب منتخب السويد بصعوبة مواجهة فرنسا، بعد الخسارة بثلاثية دون مقابل في دور الـ32 من كأس العالم.

وودع منتخب السويد البطولة مبكرا، في أسوأ مشاركة له منذ 1990، بعد وصوله إلى دور الـ16 في آخر 4 نسخ.

وقال بوتر عقب المباراة: "كنا بحاجة لأن نكون مثاليين، وحتى لو حدث ذلك، لست متأكدا أنه كان كافيا".

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وأضاف "فرنسا فريق من أعلى مستوى، وإذا قارنت الخبرات ستجد الفارق واضحا".

واختتم تصريحاته "نحن فريق شاب في مرحلة التطور، ولدينا مستقبل جيد".

وكان منتخب فرنسا قد تأهل بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، قبل أن يواصل تفوقه في الأدوار الإقصائية.

وسجل كيليان مبابي هدفين في المباراة، بينما أضاف برادلي باركولا هدفا آخر.

رفع كيليان مبابي رصيده من الأهداف في تلك النسخة إلى 6، معادلا ليونيل ميسي، في صدارة هدافي البطولة بالتساوي.

كما اقترب مبابي بشدة من ميسي في صراع صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

مبابي رفع رصيده في مشاركته الثالثة إلى 18 هدفا في 18 هدفا، بواقع هدف في كل مباراة.

فيما سجل ميسي 19 هدفا في صدارة الهدافين التاريخيين ولكن في عدد مباريات أكبر 29.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات بكأس العالم.

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