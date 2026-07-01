انتهت كأس العالم - المكسيك (2)-(0) الإكوادور.. نهاية المباراة
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 04:54
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المكسيك أمام الإكوادور في دور الـ 32 من كأس العالم.
ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 تسديدة رائعة وتألق حارس المرمى
ق31 جوووووول خيمينيز يسجل هدفا رائعا
ق22 جووووووول الأول عن طريق كينيونيس
ق7 رأسية خيمينيز تهدر الأول
ق5 تسديدة قوية من مورا لكن أعلى العارضة
انطلاق المباراة
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