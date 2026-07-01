كأس العالم - في الجول يكشف موقف رباعي المنتخب المصاب من مواجهة أستراليا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 04:00

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - محمد صلاح

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة أستراليا.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في دور الـ 32 بكأس العالم.

ويكشف FilGoal.com موقف مصابين منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

أخبار متعلقة:
كأس العالم - حارس أستراليا السابق: قادرون على هزيمة مصر.. وقد نلجأ لركلات الترجيح لأول مرة في كأس العالم - منتخب مصر يرتدي الزي الأساسي أمام أستراليا كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا كأس العالم - حمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان في مران منتخب مصر استعدادا لأستراليا

- محمد صلاح شارك في جزء من المران الجماعي وبات جاهزا بشكل كامل للمباراة

- حمدي فتحي جاهز للمباراة وسيعوض غياب حمدي فتحي

- هناك تخوف من الاستعجال على مشاركة محمد عبد المنعم خوفا من تفاقم الإصابة والأقرب غيابه عن المباراة

- أحمد فتوح أصبح خارج حسابات منتخب مصر طوال المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة

وسيتوجه منتخب مصر اليوم الأربعاء، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، استعدادا لخوض المباراة.

وسيخوض منتخب مصر مرانه بمدينة سبوكين يوم الأربعاء، قبل السفر.

كما سيخوض المنتخب تدريبا وحيدا في مدينة دالاس يوم الخميس، قبل خوض مباراة أستراليا المقررة يوم الجمعة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا المتصدر.

مصر منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - الاتحاد الهولندي يعلن تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية بعد الخسارة من المغرب كأس العالم - مؤتمر بوكيتينو: لسنا المرشحين أمام البوسنة.. والمفاجآت تحذرنا كأس العالم - بوتر: حتى لو كنا مثاليين لم نكن لنهزم فرنسا مباشر كأس العالم - المكسيك (2)-(0) الإكوادور.. جوووووول خيمينيز مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية ليندلوف: منتخب فرنسا مرشح للفوز بكأس العالم.. ومواجهتهم كانت صعبة كأس العالم - ديشامب عن مواجهة باراجواي: لا يمكن أن تترشح لثمن النهائي بالحظ
أخر الأخبار
كأس العالم - الاتحاد الهولندي يعلن تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية بعد الخسارة من المغرب 33 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بوكيتينو: لسنا المرشحين أمام البوسنة.. والمفاجآت تحذرنا 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بوتر: حتى لو كنا مثاليين لم نكن لنهزم فرنسا 54 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - المكسيك (2)-(0) الإكوادور.. جوووووول خيمينيز ساعة | في المونديال
كأس العالم - في الجول يكشف موقف رباعي المنتخب المصاب من مواجهة أستراليا 2 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - شكري يتفق مع الأهلي على الرحيل.. وعرضان بينهما المصري 2 ساعة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532254/كأس-العالم-في-الجول-يكشف-موقف-رباعي-المنتخب-المصاب-من-مواجهة-أستراليا