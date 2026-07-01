كأس العالم - في الجول يكشف موقف رباعي المنتخب المصاب من مواجهة أستراليا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة أستراليا.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في دور الـ 32 بكأس العالم.

ويكشف FilGoal.com موقف مصابين منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

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وسيتوجه منتخب مصر اليوم الأربعاء، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، استعدادا لخوض المباراة.

وسيخوض منتخب مصر مرانه بمدينة سبوكين يوم الأربعاء، قبل السفر.

كما سيخوض المنتخب تدريبا وحيدا في مدينة دالاس يوم الخميس، قبل خوض مباراة أستراليا المقررة يوم الجمعة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا المتصدر.