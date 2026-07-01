خبر في الجول - شكري يتفق مع الأهلي على الرحيل.. وعرضان بينهما المصري

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 03:52

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد شكري

اتفق محمد شكري ظهير أيسر فريق الأهلي على الرحيل من النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانضم شكري إلى الأهلي بداية الموسم الماضي لكن عانى اللاعب من المشاركة بشكل غير منتظم.

وعلم FilGoal.com أن محمد شكري قد اتفق مع الأهلي على الرحيل بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم.

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ويسعى اللاعب للمشاركة في المباريات بشكل أساسي من أجل العودة لمنتخب مصر من جديد.

ويمتلك شكري عرضين من المصري والبنك الأهلي للانضمام إلى أحدهما هذا الصيف.

ولم يحدد شكري وجهته حتى الآن، لكنه يميل لعرض المصري بسبب الأجواء الجماهيرية.

وخاض شكري 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم لكن بإجمالي 717 دقيقة فقط.

ولعب شكري أغلب المباريات بشكل بديل.

وكان شكري قد انتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 ولمدة ثلاثة مواسم.

الأهلي المصري محمد شكري
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