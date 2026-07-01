مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 03:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أدى منتخب مصر مرانه اليوم الثلاثاء، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، في ملعب جامعة جونزاجا بـ "سبوكين" استعدادا لمواجهة أستراليا.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في دور الـ 32 بكأس العالم.

وشارك محمد صلاح في جزء من المران لأول مرة بعد إصابته في مباراة إيران الأخيرة بدور المجموعات.

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وتعرض صلاح لإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

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كما شارك حمدي فتحي في التدريبات الجماعية، بعدما خاص جزءًا من المران أمس الإثنين.

كما أدى الثنائي محمد عبد المنعم، وأحمد فتوح تدريبات علاجية على هامش المران.

أحمد فتوح تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب عبد المنعم بكدمة في الكاحل .

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وسيتوجه منتخب مصر يوم الأربعاء، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، استعدادا لخوض المباراة.

وسيخوض منتخب مصر مرانه بمدينة سبوكين يوم الأربعاء، قبل السفر.

كما سيخوض المنتخب تدريبا وحيدا في مدينة دالاس يوم الخميس، قبل خوض مباراة أستراليا المقررة يوم الجمعة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا المتصدر.

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