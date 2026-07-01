كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 03:33

كتب : FilGoal

سوء الأحوال الجوية - المكسيك

تأجل بدء انطلاق مباراة المكسيك ضد الإكوادور ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وكشفت قناة بي إن سبورتس عن بدء إخلاء المدرجات بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل المباراة لربع ساعة على الأقل.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة لتقام في الخامسة فجرا.

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وكان من المقرر انطلاق المباراة في تمام الرابعة من فجر اليوم الأربعاء.

وجاءت تحذيرات في ملعب المباراة بسبب عاصفة وصواعق رعدية متوقعة.

وتأهل منتخب المكسيك من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

بينما نجح منتخب الإكوادور في حسم التأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات بفضل الفوز على ألمانيا.

وجاء تشكيل المكسيك كالآتي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل

الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – يوهان فاسكيز – خيسوس جاياردو

الوسط: إريك ليرا – لويس رومو – جيلبرتو مورا

الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفارادو

بينما تشكيل الإكوادور كالآتي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو - مويسيس كايسيدو - جون يوبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا

ويشارك منتخب الإكوادور للمرة الخامسة في كأس العالم والثانية على التوالي.

وكانت أفضل نتائج الإكوادور هي الوصول لثمن نهائي نسخة 2006 والتي أقيمت في ألمانيا.

ويصعد المتأهل من مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لملاقاة الفائز من مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

وتحددت ثلاث مباريات في ثمن النهائي بشكل رسمي حتى الآن.

ويشارك منتخب المكسيك للمرة 18 في تاريخه بكأس العالم والتاسعة على التوالي.

وكانت أفضل مراكز المكسيك هي الوصول لربع النهائي مرتين من قبل عامي 1970 و1986.

وتأتي المفارقة بأن تأهل المكسيك لربع النهائي في النسختين كان على الأراضي المكسيكية.

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