ليندلوف: منتخب فرنسا مرشح للفوز بكأس العالم.. ومواجهتهم كانت صعبة

عبر فيكتور ليندلوف قائد منتخب السويد، عن حزنه لوداع كأس العالم 2026.

وخسر منتخب السويد بثلاثية نظيفة أمام فرنسا، في دور الـ 32 لكأس العالم.

وقال ليندلوف في تصريحات عقب المباراة: "خسارة مؤلمة ومخيبة للآمال، خضنا مباراة أمام منتخب صعب جدا ومليء بالنجوم."

وأضاف "حاولنا جاهدين أن نخوض تلك المباراة الصعبة، ونمنعهم من تسجيل الأهداف، ولكن الأمر كان صعبا، خاصة بعد قبول الهدف الثاني."

وأكمل حديثه عن منتخب فرنسا "استحوذوا على الكرة بطريقة جيدة، ولديهم هجوم يسجل أهدافا بغزارة، ولكن أنا فخور بزملائي"

وتابع "أعتقد أن منتخب فرنسا المرشح للفوز باللقب."

وأشار "أصبح واضحا أن لديهم ركائز النجاح للفوز باللقب، أدائهم كان رائعا وأتمنى لهم حظا سعيدا."

وأتم حديثه عن مستقبله من اللعب الدولي "مازلت مستمرا مع منتخب السويد."

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ16 لكأس العالم.

مباراة فرنسا أمام باراجواي ستقام يوم الأحد 5 يوليو، الساعة 12 صباحا، في دور الـ 16 لكأس العالم.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.