كأس العالم - طريق المغرب.. تحديد مواجهة ثالثة في ثمن النهائي بعد تأهل فرنسا

حسم منتخب فرنسا تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على السويد في دور الـ 32.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وتغلب منتخب فرنسا على السويد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبذلك تتحدد مباراة ثالثة في ثمن نهائي كأس العالم.

وكانت المواجهة الأولى بين المغرب ضد كندا أما الثانية فبين البرازيل والنرويج.

المباراة الثالثة من ثمن نهائي كأس العالم

يلعب منتخب فرنسا ضد باراجواي في ثمن النهائي وهي المباراة الثالثة في هذا الدور.

وتقام تلك المواجهة في الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد 5 يوليو بتوقيت مصر.

ويستضيف استاد لينكولن بولاية فيلاديلفيا الأمريكية المباراة المقررة بين الفريقين.

وتعتبر تلك المواجهة في طريق منتخب المغرب إلى المربع الذهبي.

إذ يتأهل الفائز من مباراة المغرب ضد كندا لملاقاة المتأهل من فرنسا أمام باراجواي.

مبابي قاد منتخب بلاده لاكتساح السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ 32، ليحجز مقعدا لأحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، في دور الـ 16.

سجل كيليان مبابي هدفيه في الدقيقتين 45، و74، فيما سجل برادلي باركولا هدفا في الدقيقة 52.

رفع كيليان مبابي رصيده من الأهداف في تلك النسخة إلى 6، معادلا ليونيل ميسي، في صدارة هدافي البطولة بالتساوي.

كما اقترب مبابي بشدة من ميسي في صراع صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

مبابي رفع رصيده في مشاركته الثالثة إلى 18 هدفا في 18 هدفا، بواقع هدف في كل مباراة.

فيما سجل ميسي 19 هدفا في صدارة الهدافين التاريخيين ولكن في عدد مباريات أكبر 29.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات بكأس العالم.