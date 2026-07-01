مبابي: لا يوجد مباريات سهلة في كأس العالم.. وديشامب عاش تجربة سيئة

يرى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، أنه لا يوجد أي مباريات سهلة في كأس العالم.

وقاد مبابي منتخب بلاده لاكتساح السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ 32، ليحجز مقعدا للديوك في دور الـ 16.

وقال مبابي في تصريحات لـ بي ان سبورتس، عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد، وكان من الممكن أن ندخل المباراة بقوة أكبر."

واستدرك "لكننا سجلنا في النهاية وسيطرنا على المباراة."

وسجل كيليان مبابي هدفيه في الدقيقتين 45، و74، فيما سجل برادلي باركولا هدفا في الدقيقة 52.

وتحدث مبابي عن احتفاله مع ديديه ديشامب مدرب فرنسا "أعرف أن المدرب عاش تجربة سيئة، هناك أشياء أهم من كرة القدم في الحياة، ومهما حدث سنكون معه."

وغاب ديشامب عن مباراة فرنسا الأخيرة أمام النرويج في دور المجموعات، لوفاة والدته.

واضطر ديشامب إلى السفر لفرنسا لحضور جنازة والدته، فيما قاد مساعده جاي ستيفان مباراة الديوك أمام النرويج.

وأتم حديثه عن مباراة باراجواي "أنا متجه لغرفة الملابس والتكييف لأن الطقس حار جدا، ولكن يجب أن نأخذ مباراة باراجواي على محمل الجد، هزم ألمانيا، ولا يوجد مباريات سهلة في كأس العالم."

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ 16 لكأس العالم.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ورفع كيليان مبابي رصيده من الأهداف في تلك النسخة إلى 6، معادلا ليونيل ميسي، في صدارة هدافي البطولة بالتساوي.

كما اقترب مبابي بشدة من ميسي في صراع صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

مبابي رفع رصيده في مشاركته الثالثة إلى 18 هدفا في 18 هدفا، بواقع هدف في كل مباراة.

فيما سجل ميسي 19 هدفا في صدارة الهدافين التاريخيين ولكن في عدد مباريات أكبر 29.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات بكأس العالم.

كما بات مبابي الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في كأس العالم بعدما سجل 9 أهداف في 9 مباريات، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب في هذه الأدوار، متجاوزًا البرازيليين ليونيداس ورونالدو ولكلاهما 8.