تشكيل كأس العالم - جاياردو وفاسكيز يقودان دفاع المكسيك.. وخيمينيز في الهجوم

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 02:54

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - مدرب المكسيك

دفع خافيير أجيري مدرب المكسيك بالثنائي يوهان فاسكيز وخيسوس جاياردو في دفاع الفريق.

ويلعب منتخب المكسيك أمام الإكوادور في سابع مباريات دور الـ 32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المكسيك من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

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بينما نجح منتخب الإكوادور في حسم التأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات بفضل الفوز على ألمانيا.

وجاء تشكيل المكسيك كالآتي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل

الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – يوهان فاسكيز – خيسوس جاياردو

الوسط: إريك ليرا – لويس رومو – جيلبرتو مورا

الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفارادو

ويصعد المتأهل من مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لملاقاة الفائز من مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

وتحددت ثلاث مباريات في ثمن النهائي بشكل رسمي حتى الآن.

ويشارك منتخب المكسيك للمرة 18 في تاريخه بكأس العالم والتاسعة على التوالي.

وكانت أفضل مراكز المكسيك هي الوصول لربع النهائي مرتين من قبل عامي 1970 و1986.

وتأتي المفارقة بأن تأهل المكسيك لربع النهائي في النسختين كان على الأراضي المكسيكية.

المكسيك كأس العالم أجيري
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