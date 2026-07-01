هداف كأس العالم.. مبابي رجل مباراة فرنسا والسويد

فاز كيليان مبابي، بجائزة رجل مباراة فرنسا أمام السويد في دور الـ 32 من كأس العالم.

وقاد مبابي منتخب بلاده لاكتساح السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ 32، ليحجز مقعدا للديوك في دور الـ 16.

سجل كيليان مبابي هدفيه في الدقيقتين 45، و74، فيما سجل برادلي باركولا هدفا في الدقيقة 52.

رفع كيليان مبابي رصيده من الأهداف في تلك النسخة إلى 6، معادلا ليونيل ميسي، في صدارة هدافي البطولة بالتساوي.

كما اقترب مبابي بشدة من ميسي في صراع صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

مبابي رفع رصيده في مشاركته الثالثة إلى 18 هدفا في 18 هدفا، بواقع هدف في كل مباراة.

فيما سجل ميسي 19 هدفا في صدارة الهدافين التاريخيين ولكن في عدد مباريات أكبر 29.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات بكأس العالم.

كما بات مبابي الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في كأس العالم بعدما سجل 9 أهداف في 9 مباريات، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب في هذه الأدوار، متجاوزًا البرازيليين ليونيداس ورونالدو ولكلاهما 8.

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ 16 لكأس العالم.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.