في مشهد إجلال واحترام ظهر ديديه ديشامب مدرب فرنسا، منحنيا لأسطورة المنتخب الحالية كيليان مبابي أثناء استبداله في مباراة السويد.

مبابي قاد منتخب بلاده لاكتساح السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ 32، ليحجز مقعدا لأحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، في دور الـ 16.

وتعني Révérence "ريفيرونس" باللغة الفرنسية الانحناء والتعبير عن الاحترام العميق، وهو المشهد الذي قدمه ديشامب إلى مبابي لحظة استبداله قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 5 دقائق.

سجل كيليان مبابي هدفيه في الدقيقتين 45، و74، فيما سجل برادلي باركولا هدفا في الدقيقة 52.

أرقام استثنائية لمبابي

رفع كيليان مبابي رصيده من الأهداف في تلك النسخة إلى 6، معادلا ليونيل ميسي، في صدارة هدافي البطولة بالتساوي.

كما اقترب مبابي بشدة من ميسي في صراع صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

مبابي رفع رصيده في مشاركته الثالثة إلى 18 هدفا في 18 هدفا، بواقع هدف في كل مباراة.

فيما سجل ميسي 19 هدفا في صدارة الهدافين التاريخيين ولكن في عدد مباريات أكبر 29.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات بكأس العالم.

كما بات مبابي الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في كأس العالم بعدما سجل 9 أهداف في 9 مباريات، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب في هذه الأدوار، متجاوزًا البرازيليين ليونيداس ورونالدو ولكلاهما 8.

المواجهة المقبلة

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ 16 لكأس العالم.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

التشكيل

فرنسا: مايك ماينان - جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين - أدريان رابيو - أوريلين تشواميني - مايكل أوليس - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

السويد: ياكوب زيتيرستورم - جوستاف لاجيربيكيلي - فيكتور ليندلوف - دانيل سفينسون - جابرييل جودمنسون – ياسين عياري – لوكاس بيرجفال - إيليوت سترود - أنتوني إيلانجا - ألكسندر إيزاك – فيكتور جيوكيريس

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بفرصة في الدقيقة الثالثة للسويد بتسديدة من إيزاك على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماينان.

وشهدت الدقيقة الثالثة الفرصة الأولى للسويد بتسديدة من إيزاك على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماينان.

وتحصل منتخب فرنسا على ركنية أولى في المباراة في الدقيقة 15، بعد محاولة كرة عرضية من كوندي اصطدمت بالدفاع لتتحول إلى ركنية.

سدد بعدها لوكاس دين من بعيد وتصدى الحارس السويدي، ليتبعه بعدها مبابي بتسديدة في يد الحارس.

وهدد منتخب فرنسا مرمى السويد في الدقيقة 19 بعد انطلاقة رائعة من باركولا على الجانب الأيسر من وسط الملعب، ليمر حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن أعلى العارضة.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة 20 بعد انفراده بالحارس السويدي ولكن ألغاه الحكم بداعي تسلل مهاجم فرنسا.

وهدد منتخب السويد مرمى فرنسا في الدقيقة 28، بعد تنفيذ ضربة حرة بطريقة رائعة وسط غفلة من الدفاع الفرنسي، ولكن أوباميكانو ضغط على إيزاك مهاجم السويد ليسددها ضعيفة في يد ماينان حارس فرنسا.

اكتسح بعدها الهجوم الفرنسي دفاع السويد، ففي الدقيقة 30 جاءت فرصة خطيرة لمنتخب فرنسا، بعد تسلم رابيو الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها صاروخية تصدى لها الحارس السويدي زيتيرستورم ببراعة.

ومن كرة عرضية أرضية من كوندي، تابعها مبابي ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس السويد في الدقيقة 31.

مرت دقيقتان وسدد أدريان رابيو من بعيد ولكن مرت أعلى العارضة السويدية بقليل.

قدم بعدها في الدقيقة 36، أوليسي حركة أكروباتية رائعة لتصطدم كرته بالقائم، ليتابعها ديمبيلي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

سدد بعدها أوليسي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42، ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 45، نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لفرنسا بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء ليسددها صاروخية في الزاوية البعيدة.

حاول بعدها منتخب السويد تهديد مرمى فرنسا عن طريق انطلاقة من إيلانجا ليمرر كرة عرضية ارتدت إلى إيليوت سترود داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار المرمى بقليل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب فرنسا في إضافة الهدف الثاني عن طريق برادلي باركولا.

انطلق مايكل أوليسي في الدقيقة 52 ليمرر الكرة إلى باركولا داخل منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية في شباك السويد، معلنا الهدف الثاني للديوك.

وواصل أوليسي محاولاته على المرمى السويدي، في الدقيقة 61 سدد بطريقة رائعة في أقصى الزاوية البعيدة لحارس السويد ولكن تصدى لها وأبعدها لركنية.

وانفرد أوليسي في الدقيقة 71 بعد تمريرة من مبابي ولكن الحارس تألق ومنع الثالث.\

ونجح كيليان مبابي في إضافة الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 74.

ونجح باركولا في المرور بشكل رائع من دفاع السويد الذي سقط أرضا، ولكن الحارس السويدي تألق.

وأجرى ديشامب تبديلين في الدقيقة 85، بخروج مبابي وأوليسي ونزول ريان شرقي وماتيتا.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز فرنسا 3-0.