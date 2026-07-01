خبر في الجول - عرض إماراتي لضم عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 01:15

كتب : عمرو نبيل

عبد الكريم مصطفى - الإسماعيلي

تقدم نادي الشارقة الإماراتي بعرض لضم عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبد الكريم مصطفى

النادي : الإسماعيلي

الشارقة

وعلم FilGoal.com أن عرض الشارقة الإماراتي بلغ 700 ألف دولار..

وينشط عبد الكريم مصطفى صاحب الـ 23 عاما، في مركز الظهير الأيسر.

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وانضم عبد الكريم مصطفى إلى الإسماعيلي قادما من مصر المقاصة في يناير 2024.

ولعب ظهير الإسماعيلي 35 مباراة في كافة البطولات، بواقع 28 مباراة في الدوري، و6 في كأس الرابطة، ومباراة وحيدة فية كأس مصر.

وسجل عبد الكريم مصطفى 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدفين كأس الرابطة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي 2025 - 2026.

وتقام قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2026 - 2027 يوم الخميس 9 يوليو، بمشاركة الإسماعيلي.

عبد الكريم مصطفى الإسماعيلي الشارقة
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