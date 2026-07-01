كأس العالم - عادل ميسي.. مبابي يسجل هدفين في شباك السويد

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين في شباك السويد ليصل إلى إجمالي 6 أهداف في منافسات النسخة الحالية لكأس العالم.

وأحرز مبابي هدف منتخب فرنسا الأول في شباك السويد، قبل أن يضيف الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 74، في المباراة المقامة ضمن دور الـ32.

مبابي سجل الهدف الخامس في النسخة الحالية من كأس العالم ليعادل إرلينج هالاند مهاجم النرويج، قبل أن يكسر رقمه ويصل إلى الهدف الثالث معادلا ميسي في صدارة هدافي البطولة بـ 6 أهداف.

وبشكل عام وصل مبابي إلى الهدف رقم 18 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال 3 نسخ (2018-2022-2026).

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا ضد باراجواي في حال تخطي عقبة السويد.