كأس العالم - عادل ميسي.. مبابي يسجل هدفين في شباك السويد
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 00:55
كتب : محمود حمدي
سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين في شباك السويد ليصل إلى إجمالي 6 أهداف في منافسات النسخة الحالية لكأس العالم.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وأحرز مبابي هدف منتخب فرنسا الأول في شباك السويد، قبل أن يضيف الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 74، في المباراة المقامة ضمن دور الـ32.
مبابي سجل الهدف الخامس في النسخة الحالية من كأس العالم ليعادل إرلينج هالاند مهاجم النرويج، قبل أن يكسر رقمه ويصل إلى الهدف الثالث معادلا ميسي في صدارة هدافي البطولة بـ 6 أهداف.
مبابي يخترق الدفاع السويدي ويسدّد بقوة في مرمى زيترشتروم معلناً افتتاح النتيجة لفرنسا
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وبشكل عام وصل مبابي إلى الهدف رقم 18 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال 3 نسخ (2018-2022-2026).
ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا ضد باراجواي في حال تخطي عقبة السويد.