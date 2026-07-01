كأس العالم - يامال: إسبانيا ستفوز بكأس العالم.. ودور المجموعات لا يعني شيئا الآن

يرى لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، إن فريقه قادر على التتويج بكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ32 بعد احتلاله صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

وقال يامال في حواره مع إذاعة كادينا كوبي، المرشح للفوز باللقب: "لا يوجد فريق أضعف منا بشكل ملحوظ. علينا أن نلعب جيدًا ونفوز. لا يوجد فريق من المستحيل هزيمته. فرنسا ليست أفضل منا؛ لم يهزمونا في بطولة أوروبا."

ونجح منتخب إسبانيا في تجاوز فرنسا بنصف نهائي بطولة يورو 2024 بنتيجة 2-1، قبل أن يتوج الماتادور باللقب.

وتابع يامال في حواره قبل يومين من مواجهة النمسا "عندما يحين موعد أي بطولة، أعتقد أنني سأفوز بها، هذا ما يدور في ذهني الآن، أعتقد أنني سأفوز بكأس العالم."

وعن الجدل الدائر حول اختياره إسبانيا على حساب المغرب "لقد كنت محظوظاً بما يكفي لأتمكن من اختيار من أريد، فاخترت إسبانيا وسأبقى في إسبانيا."

وبسؤاله عن شعوره بعد هدفه الأول في كأس العالم، رد "لم أشعر بهذه السعادة من قبل، كأس العالم لا تشبه أي بطولة لعبت فيها من قبل، بطولة فريدة من نوعها خاصة أنها مع منتخب بلادك، أنا لا أتأثر عاطفياً عادةً، ولا أبكي، بكيتُ عندما أُصبت، وعندما رأيتُ أمي تبكي، أما إذا فزتُ بكأس العالم، فلن أبكي، هذا مستحيل."

كما أثنى على زميليه بيدري ورودري "إنهما رائعان، إذا سارت النتائج في صالحهم، فسنراهم يلعبون بشكل أفضل. علينا أن نثق بهم. دور المجموعات لا يعني شيئًا الآن."

وتعرض منتخب إسبانيا لانتقادات خاصة بعد تعادله في المواجهة الافتتاحية أمام كاب فيردي.

ولا يرى يامال أن صيحات الاستهجان التي طاردته في الملاعب ستؤثر عليه: "نصف الناس سيكرهونني والنصف الآخر سيحبونني، لكنني أحب ذلك، هذه المنافسة في كرة القدم رائعة، لقد استهجنوا ميسي، وكريستيانو، ونيمار، ومبابي، لا أريد أن يصفق لي الجميع، لا بأس بذلك."

وعن المهاجم المحتمل أن ينضم إلى برشلونة، أوضح يامال "أنا معجب جدا بجوليان ألفاريز، لكن الأهم هو أن يسجل اللاعب القادم أهدافا، طالما أنه يسجل الأهداف، سندعم أي لاعب يأتي."

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل للعب في الدوري الأمريكي.

وأعلن يامال جاهزيته للمشاركة في المباريات بكأس العالم "أنا في حالة بدنية جيدة بنسبة 80 إلى 90 % وأتحسن باستمرار."

وأكمل "ضد أوروجواي لم أكن أركض بأقصى سرعة لأننا كنا قد تأهلنا بالفعل، أما الآن أنا جاهز للعب 90 دقيقة."

وأتم حديثه عن النجم الذي يستمتع بأدائه ولاعب يرغب في مشاركته غرفة الملابس "أستمتع بأداء ميسي بالطبع، وفينيسيوس، أما بالنسبة للنجوم الأقل شهرة، فـ صيباري يقدم أداءً رائعاً، وأرغب في مشاركة نيمار غرفة الملابس."

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا في دور الـ 32 بكأس العالم يوم الخميس 2 يوليو الساعة العاشرة مساءً.