انتهت في كأس العالم - فرنسا (3)-(0) السويد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا أمام السويد في دور الـ32 لكأس العالم، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي بأمريكا.

واحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب السويد المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط،

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب باراجواي.

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نهاية المباراة بفوز فرنسا 3-0.

ق 85: خروج مبابي وأوليسي ونزول ريان شرقي وماتيتا

ق 82: باركولا يمر من مدافعي السويد الذين سقطا أرضا لينفرد بالمرمى، ولكن الحارس تألق وأبعد الكرة إلى ركنية

ق 75: تبديل لفرنسا بنزول ديزيري دوي بدلا من ديمبيلي.

ق 74: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث في شباك السويد، ليصبحهداف البطولة.

ق 71: انفراد لأوليسي أمام مرمى السويد بعد تمريرة من مبابي ولكن أهدرها بغرابة أمام الحارس

ق 61: تسديدة رائعة من أوليسي R2 تصدى لها الحارس السويدي لتتحول إلى ركنية

ق 52: جوووول باركولا يسجل الهدف الثاني لفرنسا بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من أوليسي ليسددها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: إيلانجا يسقط داخل منطقة الجزاء بعد جذب لوكاس دين لقميصه، ولكن أشار الحكم إلى سقوط المهاجم السويدي في مصيدة التسلل.

ق 45+2: إيلانجا انطلق من الجانب الأيمن في هجمة للسويد ليمرر كرة عرضية ارتدت إلى إيليوت سترود داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار المرمى بقليل.

ق 45: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لفرنسا بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء ليسدد صاروخية في الزاوية البعيدة.

ق 42: تسديدة رائعة من أوليسي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لحارس السويد بقليل.

ق 36: هدف أكروباتي ضائع لـ مايكل أوليسي اصطدمت كرة بالقائم، ليتابعها ديمبيلي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

ق 33: تسديدة قوية من بعيد لأدريان رابيو مرت أعلى العارضة السويدية بقليل.

ق 31: كرة عرضية أرضية من كوندي، تابعها مبابي ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس السويد.

ق 30: فرصة خطيرة لمنتخب فرنسا، بعد تسلم رابيو الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها صاروخية تصدى لها الحارس السويدي زيتيرستورم ببراعة.

ق 28: ضربة حرة لمنتخب السويد، نفذت بطريقة رائعة وسط غفلة من الدفاع الفرنسي، ولكن أوباميكانو ضغط على إيزاك مهاجم السويد ليسددها ضعيفة في يد ماينان حارس فرنسا.

ق 20: جول لكيليان مبابي بعد انفراده بحارس السويد، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 19: انطلق باركولا من وسط الملعب ليمر من الدفاع بطريقة رائعة قبل أن يسدد الكرة أعلى العارضة.

ق 17: تسديدة بعيدة قوية من كيليان مبابي تصدى لها الحارس السويدي.

ق 16: تسديدة قوية من لوكاس دين تصدى لها الحارس السويدي زيتيرستورم.

ق 15: منتخب فرنسا يحصل على الركنية الأولى في المباراة بعد محاولة كرة عرضية من كوندي اصطدمت بالدفاع لتتحول إلى ركنية.

ق 12: انطلاقة من إيليوت سترود جناح السويد من الجانب الأيسر ليلعب كرة عرضية بعيدة عن المرمى.

ق 3: فرصة أولى لمنتخب السويد.. تسديدة من إيزاك على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماينان

بداية المباراة