انتهت في كأس العالم - فرنسا (3)-(0) السويد
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا أمام السويد في دور الـ32 لكأس العالم، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي بأمريكا.
واحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب السويد المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط،
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب باراجواي.
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نهاية المباراة بفوز فرنسا 3-0.
ق 85: خروج مبابي وأوليسي ونزول ريان شرقي وماتيتا
ق 82: باركولا يمر من مدافعي السويد الذين سقطا أرضا لينفرد بالمرمى، ولكن الحارس تألق وأبعد الكرة إلى ركنية
ق 75: تبديل لفرنسا بنزول ديزيري دوي بدلا من ديمبيلي.
ق 74: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث في شباك السويد، ليصبحهداف البطولة.
ق 71: انفراد لأوليسي أمام مرمى السويد بعد تمريرة من مبابي ولكن أهدرها بغرابة أمام الحارس
ق 61: تسديدة رائعة من أوليسي R2 تصدى لها الحارس السويدي لتتحول إلى ركنية
ق 52: جوووول باركولا يسجل الهدف الثاني لفرنسا بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من أوليسي ليسددها في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: إيلانجا يسقط داخل منطقة الجزاء بعد جذب لوكاس دين لقميصه، ولكن أشار الحكم إلى سقوط المهاجم السويدي في مصيدة التسلل.
ق 45+2: إيلانجا انطلق من الجانب الأيمن في هجمة للسويد ليمرر كرة عرضية ارتدت إلى إيليوت سترود داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار المرمى بقليل.
ق 45: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لفرنسا بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء ليسدد صاروخية في الزاوية البعيدة.
ق 42: تسديدة رائعة من أوليسي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لحارس السويد بقليل.
ق 36: هدف أكروباتي ضائع لـ مايكل أوليسي اصطدمت كرة بالقائم، ليتابعها ديمبيلي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.
ق 33: تسديدة قوية من بعيد لأدريان رابيو مرت أعلى العارضة السويدية بقليل.
ق 31: كرة عرضية أرضية من كوندي، تابعها مبابي ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس السويد.
ق 30: فرصة خطيرة لمنتخب فرنسا، بعد تسلم رابيو الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها صاروخية تصدى لها الحارس السويدي زيتيرستورم ببراعة.
ق 28: ضربة حرة لمنتخب السويد، نفذت بطريقة رائعة وسط غفلة من الدفاع الفرنسي، ولكن أوباميكانو ضغط على إيزاك مهاجم السويد ليسددها ضعيفة في يد ماينان حارس فرنسا.
ق 20: جول لكيليان مبابي بعد انفراده بحارس السويد، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.
ق 19: انطلق باركولا من وسط الملعب ليمر من الدفاع بطريقة رائعة قبل أن يسدد الكرة أعلى العارضة.
ق 17: تسديدة بعيدة قوية من كيليان مبابي تصدى لها الحارس السويدي.
ق 16: تسديدة قوية من لوكاس دين تصدى لها الحارس السويدي زيتيرستورم.
ق 15: منتخب فرنسا يحصل على الركنية الأولى في المباراة بعد محاولة كرة عرضية من كوندي اصطدمت بالدفاع لتتحول إلى ركنية.
ق 12: انطلاقة من إيليوت سترود جناح السويد من الجانب الأيسر ليلعب كرة عرضية بعيدة عن المرمى.
ق 3: فرصة أولى لمنتخب السويد.. تسديدة من إيزاك على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماينان
بداية المباراة