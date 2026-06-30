كأس العالم - مؤتمر ديسابر: سنقاتل أمام إنجلترا.. ولا نريد أن نكون مجرد سياح

شدد الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو على جاهزية فريقه لخوض مواجهة إنجلترا بكأس العالم.

وتلعب الكونغو ضد إنجلترا مساء الأربعاء ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العالم.

وقال سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام إنجلترا، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تجاوزها. تركيزنا سيكون على استغلال نقاط قوتنا".

وأضاف "نستحق الوصول إلى هذه المرحلة، ونريد التأهل إلى الدور التالي. لم نشبع بعد، ورغم أننا لسنا المرشحين ولا الفريق الأقوى، فإننا سنبذل كل ما لدينا لمواصلة المشوار. لا نريد أن نكون في هذه البطولة مجرد سياح".

وتابع "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وشاهدنا منذ بداية البطولة أن جميع المباريات معقدة. سنقدم أفضل ما لدينا وسنحاول استغلال كل الفرص".

وشدد "نحن بحاجة إلى الإيمان بقدراتنا وصنع الفارق من الفرص التي ستتاح لنا. سنواجه فريقا مليئا بالنجوم، لكننا سندافع عن شعار الكونغو بكل ما نملك. وفي مباريات خروج المغلوب، كل شيء وارد".

وواصل "نحن الفريق الأقل ترشيحا أمام إنجلترا، صاحبة التصنيف الأعلى، لكننا أثبتنا أننا نمتلك جوانب خططية قوية أمام منتخبات مثل البرتغال. مباراة الغد فرصة لتحقيق إنجاز كبير. جئنا إلى هنا بعد رحلة رائعة بدأت من التصفيات، ثم التأهل من دور المجموعات، ونتمنى أن نواصلها".

وكشف "الفريق مكتمل، وجميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة، ولا نعاني من أي إصابات".

وأجاب "على مستوى المنتخبات الإفريقية، تأهلت 9 من أصل 10 منتخبات إلى دور الـ32، وهذا يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الكرة الإفريقية، وهو أمر يسعدني".

وشدد "أضعنا العديد من الفرص خلال مباريات دور المجموعات، وعلينا أن نرفع درجة تركيزنا أمام المرمى. هناك دائما مجال للتحسن".

وأتم تصريحاته "نحن على دراية بطريقة لعب منتخب إنجلترا، وقد أثبت أنه قادر على التعامل مع مختلف المواقف داخل المباريات، خاصة من الناحية الهجومية".

وتأهلت إنجلترا لدور الـ32 بعدما تصدرت ترتيب المجموعة 12.

فيما تأهلت السويد ضمن أفضل ثوالث بعدما جمعت 4 نقاط من المجموعة السادسة.

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