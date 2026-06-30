كأس العالم – تعليق حزين من عبد المنعم على إصابته أمام إيران
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:43
كتب : FilGoal
علق محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر على لحظة إصابته مع الفراعنة في مباراة إيران.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ونشر محمد عبد المنعم صورته لحظة الإصابة معلقا عليها "إن مع العسر يسرا".
وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل خلال المباراة، وغادر بعد 15 دقيقة.
وعاد محمد عبد المنعم مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة أبعدته عن الملاعب قرابة العام.
وتعادل منتخب مصر مع إيران 1-1 ليتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم في المركز من المجموعة السابعة.
ويلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا يوم الجمعة المقبل.
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