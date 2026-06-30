كأس العالم - رسالة من منتخب إيران إلى مدينة تيخوانا المكسيكية

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

إيران

قدم منتخب إيران رسالة شكر إلى سكان مدينة تيخوانا المكسيكية، على حسن الضيافة.

واستضافت مدينة تيخوانا منتخب إيران طوال فترة مشاركتهم في كأس العالم 2026.

واضطر منتخب إيران إلى الإقامة في تيخوانا المكسيكية، والسفر ليلة المباراة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مغادرة البلاد للعودة إلى المكسيك بعد المباراة مباشرة.

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وأجبرت التوترات السياسية بين إيران وأمريكا إلى فشل الإيرانيون في الإقامة بمعسكرهم في توكسون بولاية أريزونا.

وخففت السلطات القيود المفروضة على إيران في المباراة الأخيرة أمام مصر.

وتمكن منتخب إيران من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة مصر بيومين، على خلاف ما حدث في أول مباراتين أمام نيوزيلندا وبلجيكا.

واحتل منتخب إيران المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي بلجيكا ومصر.

ولم ينجح منتخب إيران في التأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وكشفت وكالة رويترز، عن رسالة الفريق: "من هذا اليوم فصاعدًا، ستكون المكسيك دائمًا أكثر من مجرد دولة مضيفة بالنسبة لنا؛ ستكون وطننا الثاني وفريقنا الثاني."

وترك المنتخب الإيراني رسالة في وقت سابق في غرفة الملابس بملعب صوفي، يشكر فيها لوس أنجلوس على حسن الضيافة.

واستضافت مدينة لوس أنجلوس مباراتين لإيران في المجموعة السابعة أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

وانتقد المنتخب الإيراني الإجراءات والترتيبات اللوجستية خلال منافسات كأس العالم.

وجاء في بيان المنتخب الإيراني: "بالنسبة لنا، اللعب النظيف ليس مجرد شعار مطبوع على لوحات الإعلانات؛ بل هو جوهر كرة القدم. ومع ذلك، فقد ذكّرتنا هذه البطولة بأنه لا تزال هناك مسافة كبيرة بين الكلمات الملهمة والأفعال ذات المغزى".

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