"حضارة مصر ستبقى خالدة".. رسالة إيران بعد وداع كأس العالم

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

إيران

قدم منتخب إيران رسالة شكر إلى سكان مدينة تيخوانا المكسيكية، على حسن الضيافة.

واستضافت مدينة تيخوانا منتخب إيران طوال فترة مشاركتهم في كأس العالم 2026.

واضطر منتخب إيران إلى الإقامة في تيخوانا المكسيكية، والسفر ليلة المباراة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مغادرة البلاد للعودة إلى المكسيك بعد المباراة مباشرة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - وزير الأمن الداخلي الأمريكي: رقصت واحتفلت بخروج إيران كأس العالم - كيف عاشت بعثة إيران الدقائق الأخيرة المجنونة من لقاء الجزائر والنمسا جنون إيران

وأجبرت التوترات السياسية بين إيران وأمريكا إلى فشل الإيرانيون في الإقامة بمعسكرهم في توكسون بولاية أريزونا.

وخففت السلطات القيود المفروضة على إيران في المباراة الأخيرة أمام مصر.

وتمكن منتخب إيران من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة مصر بيومين، على خلاف ما حدث في أول مباراتين أمام نيوزيلندا وبلجيكا.

واحتل منتخب إيران المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي بلجيكا ومصر.

ولم ينجح منتخب إيران في التأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وكشفت وكالة رويترز، عن رسالة الفريق: "من هذا اليوم فصاعدًا، ستكون المكسيك دائمًا أكثر من مجرد دولة مضيفة بالنسبة لنا؛ ستكون وطننا الثاني وفريقنا الثاني."

وترك المنتخب الإيراني رسالة في وقت سابق في غرفة الملابس بملعب صوفي، يشكر فيها لوس أنجلوس على حسن الضيافة.

واستضافت مدينة لوس أنجلوس مباراتين لإيران في المجموعة السابعة أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

وانتقد المنتخب الإيراني الإجراءات والترتيبات اللوجستية خلال منافسات كأس العالم.

وجاء في بيان المنتخب الإيراني: "بالنسبة لنا، اللعب النظيف ليس مجرد شعار مطبوع على لوحات الإعلانات؛ بل هو جوهر كرة القدم. ومع ذلك، فقد ذكّرتنا هذه البطولة بأنه لا تزال هناك مسافة كبيرة بين الكلمات الملهمة والأفعال ذات المغزى".

وأتم "تنتهي بطولات كأس العالم، وتتغير الإدارات، لكن حضارات مثل إيران ومصر والمكسيك - التي بُنيت على الصدق والاحترام والكرامة الإنسانية - تبقى خالدة عبر التاريخ."

إيران كأس العالم تيخوانا المكسيكية
نرشح لكم
خبر في الجول - مخلوف يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع الأهلي كأس العالم - أتم العودة بنجاح.. يوري تيليمانس رجل مباراة بلجيكا ضد السنغال مباشر كأس العالم - أمريكا (0)-(0) البوسنة.. بداية اللقاء تشكيل كأس العالم - دجيكو الأكبر في الإقصائيات أساسي مع البوسنة ضد أمريكا تشكيل كأس العالم - عودة بوليسيتش أساسي أمام البوسنة ليس دياز كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا مجال للخطأ.. وويليامز سيغيب أمام النمسا كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن
أخر الأخبار
خبر في الجول - مخلوف يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع الأهلي دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أتم العودة بنجاح.. يوري تيليمانس رجل مباراة بلجيكا ضد السنغال 11 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - المصري يتقدم بعرض لضم أمادي من سيراميكا كليوباترا 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الاتفاق تم.. الكشف الطبي يفصل دغموم عن الانضمام لـ الأهلي 19 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - أمريكا (0)-(0) البوسنة.. بداية اللقاء 38 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - دجيكو الأكبر في الإقصائيات أساسي مع البوسنة ضد أمريكا ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - عودة بوليسيتش أساسي أمام البوسنة ساعة | في المونديال
ليس دياز ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532233/حضارة-مصر-ستبقى-خالدة-رسالة-إيران-بعد-وداع-كأس-العالم