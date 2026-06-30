كأس العالم - موعد مباراة البرازيل ضد النرويج في ثمن النهائي

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:35

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - النرويج - هالاند

أقصى منتخب النرويج نظيره كوت ديفوار من دور الـ 32 بكأس العالم 2026.

ونجح المنتخب النرويجي في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد ليحجز مقعد في الدور ثمن النهائي.

وضربت النرويج موعدا أمام البرازيل في دور الـ 16.

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وحقق منتخب البرازيل الفوز أمام اليابان في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقام مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 يوم الأحد المقبل 5 يوليو.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف المباراة ملعب نيوجيرسي في نيويورك.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD.

وتجاوز منتخب البرازيل دور المجموعات بعد احتلاله صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقا أمام المغرب بفارق الأهداف.

فيما احتل منتخب النرويج المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط خلف نظيره الفرنسي.

ويقع الفائز من مباراة البرازيل أمام النرويج، في مواجهة قوية بدور الـ 8 أمام الفائز من (المكسيك أمام الإكوادور) - (إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية) في الطريق نحو المباراة النهائية للمونديال.

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