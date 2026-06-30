لأول مرة في كأس العالم - منتخب مصر يرتدي الزي الأساسي أمام أستراليا

تقرر أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي أمام أستراليا في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب المصري أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، أن منتخب مصر سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

فيما يرتدي منتخب أستراليا الزي الأصفر التقليدي.

وارتدى منتخب مصر الطاقم الأبيض بالكامل أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، قبل ارتداء القميص الأحمر والشورت والجورب الأبيض أمام نيوزيلندا وإيران في الجولتين الثانية والثالثة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 بعد حلوله في المركز الثاني بـ 7 نقاط في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا.

أما المنتخب الأسترالي فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام باراجواي.

فيما احتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر من مدينة سبوكين في واشنطن إلى دالاس في ولاية تكساس يوم الأربعاء.

وسيخوض المنتخب تدريبا وحيدا يوم الخميس، ليلة المواجهة أمام أستراليا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي.

ومن المقرر أن يغيب مهند لاشين عن مباراة أستراليا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وكذلك أحمد فتوح بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.