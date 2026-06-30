لأول مرة في كأس العالم - منتخب مصر يرتدي الزي الأساسي أمام أستراليا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - هدف محمد صلاح

تقرر أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي أمام أستراليا في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب المصري أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، أن منتخب مصر سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا كأس العالم - حمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان في مران منتخب مصر استعدادا لأستراليا كأس العالم - كلوب: أرسلت منشور ماني عن منتخب مصر إلى محمد صلاح

فيما يرتدي منتخب أستراليا الزي الأصفر التقليدي.

وارتدى منتخب مصر الطاقم الأبيض بالكامل أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، قبل ارتداء القميص الأحمر والشورت والجورب الأبيض أمام نيوزيلندا وإيران في الجولتين الثانية والثالثة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 بعد حلوله في المركز الثاني بـ 7 نقاط في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا.

أما المنتخب الأسترالي فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام باراجواي.

فيما احتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر من مدينة سبوكين في واشنطن إلى دالاس في ولاية تكساس يوم الأربعاء.

وسيخوض المنتخب تدريبا وحيدا يوم الخميس، ليلة المواجهة أمام أستراليا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي.

ومن المقرر أن يغيب مهند لاشين عن مباراة أستراليا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وكذلك أحمد فتوح بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

مصر كأس العالم أستراليا
نرشح لكم
كأس العالم - عادل ميسي.. مبابي يسجل هدفين في شباك السويد كأس العالم – استمرار غياب جيمس وكوانساه عن تدريبات إنجلترا كأس العالم - حارس أستراليا السابق: قادرون على هزيمة مصر.. وقد نلجأ لركلات الترجيح كأس العالم - استقالة رونالد كومان من تدريب هولندا كأس العالم - يامال: إسبانيا ستفوز بكأس العالم.. ودور المجموعات لا يعني شيئا الآن انتهت في كأس العالم - فرنسا (3)-(0) السويد كأس العالم - مؤتمر ديسابر: سنقاتل أمام إنجلترا.. ولا نريد أن نكون مجرد سياح كأس العالم – تعليق حزين من عبد المنعم على إصابته أمام إيران
أخر الأخبار
خبر في الجول - عرض إماراتي لضم عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي 45 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - عادل ميسي.. مبابي يسجل هدفين في شباك السويد ساعة | في المونديال
كأس العالم – استمرار غياب جيمس وكوانساه عن تدريبات إنجلترا ساعة | في المونديال
كأس العالم - حارس أستراليا السابق: قادرون على هزيمة مصر.. وقد نلجأ لركلات الترجيح ساعة | في المونديال
كأس العالم - استقالة رونالد كومان من تدريب هولندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - يامال: إسبانيا ستفوز بكأس العالم.. ودور المجموعات لا يعني شيئا الآن 2 ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - فرنسا (3)-(0) السويد 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر ديسابر: سنقاتل أمام إنجلترا.. ولا نريد أن نكون مجرد سياح 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532231/لأول-مرة-في-كأس-العالم-منتخب-مصر-يرتدي-الزي-الأساسي-أمام-أستراليا