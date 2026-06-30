تشكيل كأس العالم - ثلاثي الدوري الإنجليزي يقود هجوم السويد أمام فرنسا

أجرى جراهام بوتر مدرب السويد، تبديلين في تشكيل فريقه أمام فرنسا في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب السويد أمام فرنسا بعد قليل، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي بأمريكا، ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس العالم.

ودفع بوتر بـ دانيل سفينسون، ولوكاس بيرجفال لاعب وسط توتنام هوتسبير، بدلا من إيزاك هاين، و ألكسندر بيرنهاردسون الذين تواجدا في التشكيل الأساسي أمام اليابان.

كما يقود الهجوم أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل، وألكسندر إيزاك لاعب ليفربول، وفيكتور جيوكيريس المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال.

ويبدأ منتخب السويد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياكوب زيتيرستورم

الدفاع: جوستاف لاجيربيكيلي - فيكتور ليندلوف - دانيل سفينسون

الوسط: جابرييل جودمنسون – ياسين عياري – لوكاس بيرجفال - إيليوت سترود

الهجوم: أنتوني إيلانجا - ألكسندر إيزاك – فيكتور جيوكيريس

واحتل منتخب السويد المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف هولندا المتصدر بـ 7 نقاط، واليابان الوصيف بـ 4 نقاط.

وسجل منتخب السويد خلال مرحلة المجموعات 7 أهداف، واستقبل 7 أهداف مثلهم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب باراجواي.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.