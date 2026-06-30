كأس العالم – فرانك كيسي: كنا نريد الذهاب بعيدا في المونديال

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - كوت ديفوار - ألمانيا

أكد فرانك كيسي قائد منتخب كوت ديفوار أنه كان يطمح للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

وتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ32 من البطولة.

وقال فرانك كيسي عقب المباراة: "النرويج كانوا أكثر خطورة منا وعرفوا كيف ينهوا الهجمات بشكل جيد وسجلوا الأهداف".

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وأضاف "ضغطنا وتعادلنا وكان لدينا تفوق نفسي في المباراة وهجمات لم تنتهي بشكل جيد أمام المرمى، وبعد ذلك دفعنا الثمن غاليا وهذه هي كرة القدم".

وأكمل "هذا يؤلمنا ونشعر بالمرارة وكنا نريد الذهاب بعيدا في البطولة".

وأردف "عندما تكون هناك بطولة تلعب مرة واحدة كل 4 سنوات ويكون لديك فرصة يجب أن تستغلها وتصل لأبعد مكان".

وأتم تصريحاته "نريد تحية الجمهور وكل الشعب الذي دعمنا من البداية إلى النهاية".

ووصل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا، بعد التغلب على كوت ديفوار 2-1.

وأصبحت النرويج أول منتخب أوروبي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد خروج هولندا وألمانيا.

كما أصبح منتخب كوت ديفوار ثاني فريق إفريقي يودع دور الـ32 من كأس العالم بعد جنوب إفريقيا أمام كندا، من أصل 9 منتخبات إفريقية وصلت لهذا الدور.

ويلعب منتخب النرويج في دور الـ16 ضد البرازيل.

سجل ثنائية النرويج كل من أنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند، وجاء هدف كوت ديفوار عن طريق أماد ديالو.

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