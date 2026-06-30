تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا أمام السويد

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا أمام العراق

كشف ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، عن تشكيل الديوك لمواجهة السويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب فرنسا أمام السويد على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي بأمريكا بعد قليل.

وأعاد ديشامب 4 لاعبين للتشكيل الأساسي لفرنسا، بإدخال ويليام ساليبا بدلا من لاكروا، ولوكاس دين بدلا من ثيو هيرنانديز، وأدريان رابيو بدلا من مانو كوني، وببرادلي باركولا بدلا من ديزيري دوي.

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وعاد ديشامب لتدريب الفريق، بعد سفره إلى فرنسا لحضور جنازة والدته.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين

الوسط: أدريان رابيو - أوريلين تشواميني

أمامهما: مايكل أوليس - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

الهجوم: كيليان مبابي

ونجح منتخب فرنسا في حسم تأهله إلى الدور التالي بعد مباراتي السنغال 3-1 والعراق 3-0، ليخوض المباراة الأخيرة دون ديشامب، والتي نجح خلالها في اكتساح النرويج برباعية مقابل هدف.

واحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط.

ويعد منتخب فرنسا إلى جانب المكسيك، هما الوحيدان الذين نجحا في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب باراجواي.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

كأس العالم فرنسا السويد
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