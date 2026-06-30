كأس العالم – أنطونيو نوسا رجل مباراة النرويج وكوت ديفوار

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 22:47

كتب : FilGoal

النرويج - كوت ديفوار - أنطونيو نوسا

حصل أنطونيو نوسا لاعب منتخب النرويج على جائزة رجل مباراة كوت ديفوار في كأس العالم.

وتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ32 من البطولة.

وسجل نوسا لاعب لايبزج الألماني هدف تقدم النرويج بطريقة رائعة في المباراة.

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ووصل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا، بعد التغلب على كوت ديفوار 2-1.

وأصبحت النرويج أول منتخب أوروبي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد خروج هولندا وألمانيا.

كما أصبح منتخب كوت ديفوار ثاني فريق إفريقي يودع دور الـ32 من كأس العالم بعد جنوب إفريقيا أمام كندا، من أصل 9 منتخبات إفريقية وصلت لهذا الدور.

ويلعب منتخب النرويج في دور الـ16 ضد البرازيل.

سجل ثنائية النرويج كل من أنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند، وجاء هدف كوت ديفوار عن طريق أماد ديالو.

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