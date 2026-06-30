كأس العالم - أماد ديالو: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من النرويج

عبر أماد ديالو لاعب كوت ديفوار عن شعوره بخيبة أمل بعد الخسارة من النرويج والخروج من كأس العالم.

أماد ديالو النادي : مانشستر يونايتد كوت ديفوار

وتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ32 من البطولة.

وقال أماد عقب المباراة: "كان يمككنا أن نذهب أبعد من ذلك في كأس العالم، لدينا فريق قوي وهذا يجعلنا نشعر بخيبة أمل للخسارة".

وأضاف "سنتعلم من الخسارة وسنكون أقوى، والأهم أننا عبرنا الدور الأول لأول مرة في تاريخ بلادنا".

وأكمل "لدينا العقلية الجيدة سواء شاركت في المباريات أو لا، سجلت أو لا، المدرب هو الذي يختار اللاعبين ويجب أن تبقى إيجابي وتنتظر دورك وتساعد فريقك".

وأشار "لا أدري كيف سجلت الهدف، كانت لحظة وهي لعبة أتدرب عليها كثيرا وحاولت تقديم أفضل ما لدي".

وأتم تصريحاته "لا نزال في مرحلة الشباب ويمكن لهذا الفريق تقديم الأفضل في المستقبل، وأشكر الجمهور الرائع الذي كان معنا ويدعمنا من البداية للنهاية".

ووصل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا، بعد التغلب على كوت ديفوار 2-1.

وأصبحت النرويج أول منتخب أوروبي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد خروج هولندا وألمانيا.

كما أصبح منتخب كوت ديفوار ثاني فريق إفريقي يودع دور الـ32 من كأس العالم بعد جنوب إفريقيا أمام كندا، من أصل 9 منتخبات إفريقية وصلت لهذا الدور.

ويلعب منتخب النرويج في دور الـ16 ضد البرازيل.

سجل ثنائية النرويج كل من أنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند، وجاء هدف كوت ديفوار عن طريق أماد ديالو.