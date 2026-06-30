كأس العالم - أماد ديالو: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من النرويج

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

أماد ديالو - كوت ديفوار ضد النرويج

عبر أماد ديالو لاعب كوت ديفوار عن شعوره بخيبة أمل بعد الخسارة من النرويج والخروج من كأس العالم.

أماد ديالو

النادي : مانشستر يونايتد

كوت ديفوار

وتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ32 من البطولة.

وقال أماد عقب المباراة: "كان يمككنا أن نذهب أبعد من ذلك في كأس العالم، لدينا فريق قوي وهذا يجعلنا نشعر بخيبة أمل للخسارة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بعد تحطيم الرقم القياسي.. تريوندا كابوس الحراس وبحث يكشف السر بلا احتفال كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار

وأضاف "سنتعلم من الخسارة وسنكون أقوى، والأهم أننا عبرنا الدور الأول لأول مرة في تاريخ بلادنا".

وأكمل "لدينا العقلية الجيدة سواء شاركت في المباريات أو لا، سجلت أو لا، المدرب هو الذي يختار اللاعبين ويجب أن تبقى إيجابي وتنتظر دورك وتساعد فريقك".

وأشار "لا أدري كيف سجلت الهدف، كانت لحظة وهي لعبة أتدرب عليها كثيرا وحاولت تقديم أفضل ما لدي".

وأتم تصريحاته "لا نزال في مرحلة الشباب ويمكن لهذا الفريق تقديم الأفضل في المستقبل، وأشكر الجمهور الرائع الذي كان معنا ويدعمنا من البداية للنهاية".

ووصل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا، بعد التغلب على كوت ديفوار 2-1.

وأصبحت النرويج أول منتخب أوروبي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد خروج هولندا وألمانيا.

كما أصبح منتخب كوت ديفوار ثاني فريق إفريقي يودع دور الـ32 من كأس العالم بعد جنوب إفريقيا أمام كندا، من أصل 9 منتخبات إفريقية وصلت لهذا الدور.

ويلعب منتخب النرويج في دور الـ16 ضد البرازيل.

سجل ثنائية النرويج كل من أنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند، وجاء هدف كوت ديفوار عن طريق أماد ديالو.

أماد ديالو كأس العالم كوت ديفوار
نرشح لكم
تشكيل كأس العالم - ثلاثي الدوري الإنجليزي يقود هجوم السويد أمام فرنسا كأس العالم – فرانك كيسي: كنا نريد الذهاب بعيدا في المونديال تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا أمام السويد كأس العالم – أنطونيو نوسا رجل مباراة النرويج وكوت ديفوار كأس العالم - بعد تحطيم الرقم القياسي.. تريوندا كابوس الحراس وبحث يكشف السر بلا احتفال كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار انتهت كأس العالم – النرويج (2)-(1) كوت ديفوار.. تأهل الفايكينج
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - ثلاثي الدوري الإنجليزي يقود هجوم السويد أمام فرنسا 8 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – فرانك كيسي: كنا نريد الذهاب بعيدا في المونديال 14 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا أمام السويد 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – أنطونيو نوسا رجل مباراة النرويج وكوت ديفوار 23 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أماد ديالو: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من النرويج 28 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد تحطيم الرقم القياسي.. تريوندا كابوس الحراس وبحث يكشف السر 44 دقيقة | في المونديال
بلا احتفال ساعة | في المونديال
كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532225/كأس-العالم-أماد-ديالو-نشعر-بخيبة-أمل-بعد-الهزيمة-من-النرويج