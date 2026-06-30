كأس العالم - بعد تحطيم الرقم القياسي.. تريوندا كابوس الحراس وبحث يكشف السر

تحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم خلال نسخة 2026.

حتى وقت كتابة التقرير وصلنا إلى 33 هدفا من خارج الـ 18، والرقم بالطبع مرشح للزيادة.

الرقم السابق كان مسجلا باسم نسخة 1994 والتي أقيمت في أمريكا برصيد 28 هدفا آنذاك.

فما السر وراء؟ بالتأكيد الكرة والتي تُعرف باسم "تريوندا" والتي صنعت خصيصا لإبهار الجميع.

في الجولة الأولى من كأس العالم سُجل 75 هدفا خلال 24 مباراة بمعدل 3.1 وكان هذا المعدل الأفضل منذ مباريات الجولة الأولى لنسخة 1958.

جو هارت حارس مرمى إنجلترا السابق صرّح آنذاك لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أشعر وكأن هذه الكرة تصل إلى حارس المرمى أسرع مما يشعر بها عند خروجها من قدم اللاعب".

هارت أشار لهدفي كيليان مبابي ضد السنغال وليونيل ميسي ضد الجزائر: "عندما غادرت الكرة قدم مبابي، كانت تسديدة جيدة بالطبع، لكن إدوارد ميندي بطل دوري أبطال أوروبا. ببساطة، لم يُحسن توقيت رفع يديه. ألاحظ ذلك أكثر فأكثر مع الكرات العالية".

وأضاف "هؤلاء حراس مرمى من الطراز العالمي يلعبون في كأس العالم. أما هدف ليونيل ميسي في مرمى لوكا زيدان حارس الجزائر، فليس تسديدة رائعة. إنها تسديدة جيدة، زيدان كان قادرا على صدّ تلك الكرة".

وأوضح "مرة أخرى، لم يوفق في توقيتها، ويبدو الأمر كما لو أن الكرة وصلت إليه قبل أن يرفع يده في الوضع الصحيح".

من جانبه أوضح كاسبر شمايكل حارس الدنمارك الذي خسر فرصة التأهل في الملحق الأوروبي عبر "بودكاست BBC" السبب قائلا: "الشيء المميز في تصميم الكرة هو أنه يتكون من 4 قطع. لا توجد خياطة فيه إنه ملتصق ببعضه البعض".

يأتي ذلك عكس كرة الرحلة التي صممت لكأس العالم 2022 والتي كُونت من 20 قطعة.

وأوضح "عندما تخلط ذلك مع اختلاف الأحوال الجوية وكثافة الهواء، يكون هناك احتكاك أقل على الكرة، مما يعني أنها لا تدور بنفس القدر، ولكنه يعني أيضا أنني أجدها أسرع بجزء من الثانية، وأعتقد أننا نرى ذلك قليلا".

وأكمل "هناك هدفان ترى فيهما حراس المرمى يقتربون من الكرة، جوردان بيكفورد حارس إنجلترا مع الهدف الأول الذي سجلته كرواتيا، ولديك لوكا زيدان ضد ميسي وحتى إدوارد ميندي ضد مبابي".

وواصل "الشيء المميز في هذه الكرة هو أننا نريد أن نرى أهدافا، لذلك يصنعون كرات لتسجيل الأهداف".

البعض ربط كرة 2026 بـ 2010 والتي عُرفت باسم "جابولاني" والتي كُونت من 8 قطع وكانت بمثابة كابوس للحراس والتي أتقن دييجو فورلان نجم أوروجواي التسديد بها.

ففاز فورلان بجائزة هداف كأس العالم برصيد 5 أهداف بفضل أهدافه الصاروخية. وتتويجه بالجائزة جاء بعدما تدرب على خصائص الكرة قبل 3 أشهر من كأس العالم بعد نهاية تدريباته مع فريقه أتلتيكو مدريد آنذاك، حيث أوضح كيف فاز بالجائزة: "الكثير من التدريب، ثم الكثير من التدريب".

Mira entre la S y la G de tu teclado y descubre al Balón de Oro de la Copa Mundial 2010. pic.twitter.com/O9MYElSrWH — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 23, 2024

شركة أديداس التي صممت كرة "تريوندا" كشفت أنها قضت 3 سنوات ونصف لتطويرها وأجرت ما يقدر بنحو 300 اختبار معملي.

كما تم تجربتها في 7 من المدن الـ 16 المضيفة لكأس العالم للتأكد من أداء الكرة في جميع أنواع الظروف.

فكشفت شركة أديداس: "أن الكرة تخلق سطحا كرويا ينتج عنه استقرار مثالي أثناء الطيران من خلال ضمان وجود مقاومة كافية وموزعة بالتساوي أثناء انتقالها عبر الهواء".

وتابعت "توفر الرموز البارزة أيضا ميزة أداء إضافية تتمثل في زيادة قوة التحكم بالكرة عند المراوغة أو تسديد الكرة في الظروف الرطبة أو المبللة."

عقب انطلاق البطولة قرر مجموعة من الأكاديميين من كوريا الجنوبية واليابان إجراء بحثا عن الكرة، وجاء مكونا من 18 صحفة تحت اسم: "أزمة السحب المعتمدة على الاتجاه واستجابة كرة كأس العالم تريوندا".

"بغض النظر عن مكان ضرب الكرة، إذا بلغت سرعة معينة، فإنها ستطير بسرعة أكبر"، هذا ما جاء في الورقة البحثية.

لكن وجد الباحثين أن أزمة السحب هي السبب فيما يحدث، فماذا تعني أزمة السحب؟ الفكرة ببساطة هي أن الكرة عندما تصل لسرعة معينة تحدث أزمة السحب في هذه اللحظة يتغيّر تدفق الهواء حول الكرة من تدفق ناعم ومنتظم (يسمى تدفق صفائحي) إلى تدفق مضطرب. هذا الاضطراب يقلل من المقاومة الهوائية خلف الكرة، وبالتالي يسمح لها بالتحرك أسرع.

كما اكتشفوا أيضا أن الكرة قد تتحرك بشكل غير متوقع، أحيانا أسرع مما يتوقع الحارس، وذلك يعتمد على مكان تسديدها وعلى ارتفاع سطح الملعب، وبالتالي يجعل الأمر صعب التنبؤ به.

فإلى أي رقم سنصل إلى الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء، وهل ستتواصل مشاكل الحراس في كأس العالم أم عرفوا الحل؟