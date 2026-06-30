تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ32 من البطولة.

ووصل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا، بعد التغلب على كوت ديفوار 2-1.

وأصبحت النرويج أول منتخب أوروبي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد خروج هولندا وألمانيا.

كما أصبح منتخب كوت ديفوار ثاني فريق إفريقي يودع دور الـ32 من كأس العالم بعد جنوب إفريقيا أمام كندا، من أصل 9 منتخبات إفريقية وصلت لهذا الدور.

ويلعب منتخب النرويج في دور الـ16 ضد البرازيل.

سجل ثنائية النرويج كل من أنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند، وجاء هدف كوت ديفوار عن طريق أماد ديالو.

بلا احتفال

عقب تسجيله لهدف فوز النرويج والتأهل لثمن النهائي، لم يحتفل هالاند بالهدف واكتفى فقط بالتوجه نحو زاوية الملعب وترك الاحتفال لزملائه ليحتفلون به.

هالاند وصل بهذا الهدف إلى 5 في المركز الثاني لترتيب الهدافين بكأس العالم، بعد ميسي صاحب الـ6 أهداف.

كما أصبح هالاند أول لاعب نرويجي يسجل 5 أهداف في كأس العالم.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين وكانت أخطر فرصة لـ كوت ديفوار في الدقيقة 21 بتسديدة من كونان اصطدمت في الشباك الخارجية.

ونجح منتخب النرويج في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق أنطونيو نوسا بتسديدة رائعة سكنت الشباك ولم يستطع الحارس يحيى فوفانا التصدي لها.

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أنطونيو نوسا يفتتح التسجيل لمنتخب النرويج بطريقة رائعة 🔥#كأس_العالم pic.twitter.com/ChfA8ooN2C — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2026

لينتهي الشوط الأول بتقدم النرويج بهدف دون رد.

في الشوط الثاني ظهر منتخب كوت ديفوار بشكل أفضل في الهجوم محاولا تسجيل هدف التعادل.

وبالفعل جاء هدف تعادل كوت ديفوار في الدقيقة 74 عن طريق البديل أماد ديالو الذي دخل المباراة بدلا من نيكولاس بيبي.

وسجل أماد الهدف بمهارة كبيرة بعدما مر من دفاع النرويج وسدد الكرة في الشباك.

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هدفالتعادل عن طريق أماد ديالو في شباك النرويجpic.twitter.com/iewIT5iGzx — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2026

لكن هالاند كان له رأيا آخر. وسجل هدف فوز النرويج في الدقيقة 86 من المباراة.

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هالاند يعود ويسجل الهدف الثاني لمنتخب النرويج⚽️pic.twitter.com/dpRXdqaBk3 — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2026

وأنهى هالاند المباراة بتسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من باتريك بيرج وضعته أمام الشباك الخالية ليضع الكرة في المرمى ويتأهل بالنرويج إلى دور الـ16.