كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 22:01

كتب : محمود حمدي

هالاند - النرويج ضد كوت ديفوار

واصل إرلينج هالاند مهاجم النرويج مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب هداف كأس العالم 2026.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

النرويج

وسجل هالاند الهدف الثاني للنرويج التي فازت على كوت ديفوار 2-1 ضمن دور الـ32 لكأس العالم.

وتابع هالاند كرة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم للنرويج في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بوعدي: نستحق الفوز على هولندا والتحديات الأكبر تبدأ الآن كأس العالم - نوير يؤكد نهاية مشواره الدولي مع ألمانيا بشكل نهائي كأس العالم - العيناوي: سنطوي صفحة هولندا ونبدأ التركيز على مواجهة كندا كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

ورفع هالاند رصيده إلى 5 أهداف خلال النسخة الحالية من كأس العالم، بفارق هدف أقل عن ميسي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

إرلينج هالاند يسجل هدفه الخامس في كأس العالم بفارق هدف عن ليونيل ميسي متصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 6 أهداف حتى الآن.

وتخطى هالاند الثلاثي: فينسيوس جونيور (البرازيل) - كيليان مبابي (فرنسا) - عثمان ديمبيلي (فرنسا).

وتلعب النرويج ضد البرازيل في دور الـ16 بعدما تخطت عقبة كوت ديفوار في دور الـ32.

كأس العالم هالاند
نرشح لكم
مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية ليندلوف: منتخب فرنسا مرشح للفوز بكأس العالم.. ومواجهتهم كانت صعبة كأس العالم - ديشامب عن مواجهة باراجواي: لا يمكن أن تترشح لثمن النهائي بالحظ كأس العالم - طريق المغرب.. تحديد مواجهة ثالثة في ثمن النهائي بعد تأهل فرنسا مبابي: لا يوجد مباريات سهلة في كأس العالم.. وديشامب عاش تجربة سيئة تشكيل كأس العالم - الإكوادور بدون تغييرات أمام المكسيك تشكيل كأس العالم - جاياردو وفاسكيز يقودان دفاع المكسيك.. وخيمينيز في الهجوم
أخر الأخبار
خبر في الجول - شكري يتفق مع الأهلي على الرحيل.. وعرضان بينهما المصري 6 دقيقة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح 22 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية 25 دقيقة | في المونديال
ليندلوف: منتخب فرنسا مرشح للفوز بكأس العالم.. ومواجهتهم كانت صعبة 39 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ديشامب عن مواجهة باراجواي: لا يمكن أن تترشح لثمن النهائي بالحظ 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - طريق المغرب.. تحديد مواجهة ثالثة في ثمن النهائي بعد تأهل فرنسا 48 دقيقة | في المونديال
مبابي: لا يوجد مباريات سهلة في كأس العالم.. وديشامب عاش تجربة سيئة 52 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - الإكوادور بدون تغييرات أمام المكسيك 56 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532222/كأس-العالم-يطارد-ميسي-هالاند-يسجل-خامس-أهدافه-مع-النرويج-أمام-كوت-ديفوار