كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار

واصل إرلينج هالاند مهاجم النرويج مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب هداف كأس العالم 2026.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج

وسجل هالاند الهدف الثاني للنرويج التي فازت على كوت ديفوار 2-1 ضمن دور الـ32 لكأس العالم.

وتابع هالاند كرة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم للنرويج في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ورفع هالاند رصيده إلى 5 أهداف خلال النسخة الحالية من كأس العالم، بفارق هدف أقل عن ميسي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

إرلينج هالاند يسجل هدفه الخامس في كأس العالم بفارق هدف عن ليونيل ميسي متصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 6 أهداف حتى الآن.

وتخطى هالاند الثلاثي: فينسيوس جونيور (البرازيل) - كيليان مبابي (فرنسا) - عثمان ديمبيلي (فرنسا).

وتلعب النرويج ضد البرازيل في دور الـ16 بعدما تخطت عقبة كوت ديفوار في دور الـ32.