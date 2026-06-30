كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 22:01
كتب : محمود حمدي
واصل إرلينج هالاند مهاجم النرويج مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب هداف كأس العالم 2026.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
وسجل هالاند الهدف الثاني للنرويج التي فازت على كوت ديفوار 2-1 ضمن دور الـ32 لكأس العالم.
وتابع هالاند كرة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم للنرويج في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
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ورفع هالاند رصيده إلى 5 أهداف خلال النسخة الحالية من كأس العالم، بفارق هدف أقل عن ميسي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.
إرلينج هالاند يسجل هدفه الخامس في كأس العالم بفارق هدف عن ليونيل ميسي متصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 6 أهداف حتى الآن.
وتخطى هالاند الثلاثي: فينسيوس جونيور (البرازيل) - كيليان مبابي (فرنسا) - عثمان ديمبيلي (فرنسا).
وتلعب النرويج ضد البرازيل في دور الـ16 بعدما تخطت عقبة كوت ديفوار في دور الـ32.