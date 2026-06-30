خالد القماش مديرا فنيا للإسماعيلي.. وفكري الصغير مساعدا
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:58
كتب : FilGoal
أعلن النادي الإسماعيلي تعيين خالد القماش مديرا فنيا للفريق.
وكشف الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي، عن الجهاز الفني المعاون، والمكون من:
خالد القماش مديرا فنيا
أحمد فكري الصغير مدربا عاما
إسلام كاظم مدربا
محمد صبحي مدرب حراس المرمى
أحمد صالح مدير إداري
فوزي جمال مدير الكرة
وذكر الإسماعيلي أن اللجنة المؤقتة للإسماعيلي برئاسة محمد رائف، اجتمعت بالجهاز الفني الجديد لمناقشة خطة الإعداد للموسم الجديد.
وناقشت اللجنة مع الجهاز الفمي الرؤية الفنية وخطة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.
وتبدأ فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد يوم السبت المقبل.
وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026.
وتقام قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد يوم الخميس 9 يوليو.
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