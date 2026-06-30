خالد القماش مديرا فنيا للإسماعيلي.. وفكري الصغير مساعدا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

خالد القماش

أعلن النادي الإسماعيلي تعيين خالد القماش مديرا فنيا للفريق.

وكشف الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي، عن الجهاز الفني المعاون، والمكون من:

خالد القماش مديرا فنيا

أخبار متعلقة:
فيفا يعلن تقليص عقوبات إيقاف القيد على الإسماعيلي في وجود الإسماعيلي.. اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دوري المحترفين خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم ثنائي الإسماعيلي

أحمد فكري الصغير مدربا عاما

إسلام كاظم مدربا

محمد صبحي مدرب حراس المرمى

أحمد صالح مدير إداري

فوزي جمال مدير الكرة

May be an image of lighting and table

وذكر الإسماعيلي أن اللجنة المؤقتة للإسماعيلي برئاسة محمد رائف، اجتمعت بالجهاز الفني الجديد لمناقشة خطة الإعداد للموسم الجديد.

وناقشت اللجنة مع الجهاز الفمي الرؤية الفنية وخطة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

وتبدأ فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد يوم السبت المقبل.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

وتقام قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد يوم الخميس 9 يوليو.

الإسماعيلي خالد القماش
نرشح لكم
تقرير: ناد إماراتي قطع شوطا متقدما لضم حسام عبد المجيد خبر في الجول - الأهلي يضع شرطا لضم أكرم توفيق.. ويحسم مصير أفشة ورضا خبر في الجول - الأهلي يوافق على تمديد إعارة العش والساعي للمصري مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح خبر في الجول - ثلاثي برتغالي مرشح لتدريب الزمالك الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع
أخر الأخبار
بلا احتفال 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار 20 دقيقة | في المونديال
خالد القماش مديرا فنيا للإسماعيلي.. وفكري الصغير مساعدا 22 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يعلن اتفاقه مع موناكو بشأن فاتي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
لامبارد يوقع عقدا جديدا مع كوفنتري سيتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ناد إماراتي قطع شوطا متقدما لضم حسام عبد المجيد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يضع شرطا لضم أكرم توفيق.. ويحسم مصير أفشة ورضا 2 ساعة | ميركاتو
انتهت كأس العالم – النرويج (2)-(1) كوت ديفوار.. تأهل الفايكينج 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532221/خالد-القماش-مديرا-فنيا-للإسماعيلي-وفكري-الصغير-مساعدا