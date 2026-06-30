تقرير: ناد إماراتي قطع شوطا متقدما لضم حسام عبد المجيد

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - حسام عبد المجيد

اقترب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر من الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية.

ويتواجد عبد المجيد حاليا مع منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، فإن حسام عبد المجيد دخل دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري الإماراتي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها، فإن أحد الأندية قطع شوطا متقدما في المفاوضات مع مدافع منتخب مصر ووكيل أعماله، على أن تتضح وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمتد تعاقد حسام عبد المجيد مع الزمالك حتى صيف 2027.

حسام عبد المجيد لعب 171 مباراة بقميص الزمالك وسجل 15 هدفا في جميع المسابقات.

وتوج المدافع الشاب مع الزمالك بـ3 ألقاب لمسابقة الدوري، ولقبين لكأس مصر، ولقب لبطولة الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي.

الزمالك حسام عبد المجيد
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