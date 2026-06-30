تقرير: ناد إماراتي قطع شوطا متقدما لضم حسام عبد المجيد
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:14
كتب : FilGoal
اقترب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر من الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
ويتواجد عبد المجيد حاليا مع منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم.
وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، فإن حسام عبد المجيد دخل دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري الإماراتي.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، فإن أحد الأندية قطع شوطا متقدما في المفاوضات مع مدافع منتخب مصر ووكيل أعماله، على أن تتضح وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.
ويمتد تعاقد حسام عبد المجيد مع الزمالك حتى صيف 2027.
حسام عبد المجيد لعب 171 مباراة بقميص الزمالك وسجل 15 هدفا في جميع المسابقات.
وتوج المدافع الشاب مع الزمالك بـ3 ألقاب لمسابقة الدوري، ولقبين لكأس مصر، ولقب لبطولة الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي.
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يضع شرطا لضم أكرم توفيق.. ويحسم مصير أفشة ورضا خبر في الجول - الأهلي يوافق على تمديد إعارة العش والساعي للمصري مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح خبر في الجول - ثلاثي برتغالي مرشح لتدريب الزمالك الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع خبر في الجول - كريم الديب يتمم اتفاقه مع زد بعد رحيله عن الاتحاد
أخر الأخبار
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع جريمالدو 2 ساعة | ميركاتو