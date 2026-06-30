مباشر كأس العالم – النرويج (1)-(1) كوت ديفوار.. جووووول التعاااادل

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - النرويج - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج ضد كوت ديفوار في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 74: جووووول أماد ديالو يسجل هدف التعادل لكوت ديفوار.

ق 40: جوووووووووول أنطونيو نوسا

ق 21: تسديدة من كونان في الشباك الخارجية

انطلاق المباراة

النرويج كوت ديفوار كأس العالم هالاند
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