مباشر كأس العالم – النرويج (0)-(0) كوت ديفوار.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

النرويج ضد كوت ديفوار - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج ضد كوت ديفوار في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلاق المباراة

كوت ديفوار كأس العالم النرويج هالاند
نرشح لكم
تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار كأس العالم - بوعدي: نستحق الفوز على هولندا والتحديات الأكبر تبدأ الآن إندريك: أحمد الله على رحيلي عن ريال مدريد.. وليون غير مسيرتي كأس العالم - نوير يؤكد نهاية مشواره الدولي مع ألمانيا بشكل نهائي كأس العالم - العيناوي: سنطوي صفحة هولندا ونبدأ التركيز على مواجهة كندا كأس العالم - قبل لقاء بلجيكا.. ميندي يعود لمنتخب السنغال بعد رحلة سريعة للسعودية كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا كأس العالم - مدافع هولندا: حلمنا باللقب تبدد.. والحظ لم يكن بجانبنا أمام المغرب
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يضع شرطا لضم أكرم توفيق.. ويحسم مصير أفشة ورضا 4 دقيقة | ميركاتو
مباشر كأس العالم – النرويج (0)-(0) كوت ديفوار.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | في المونديال
الصفقة الأولى لـ أموريم.. ميلان يتعاقد مع راموس 29 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يوافق على تمديد إعارة العش والساعي للمصري 46 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA – ليبرون جيمس يبلغ لوس أنجلوس ليكرز بالرحيل 47 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع جريمالدو ساعة | ميركاتو
تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار ساعة | في المونديال
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532216/مباشر-كأس-العالم-النرويج-0-0-كوت-ديفوار-انطلاق-المباراة