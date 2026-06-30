انتهت كأس العالم – النرويج (2)-(1) كوت ديفوار.. تأهل الفايكينج
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج ضد كوت ديفوار في كأس العالم.
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نهاية المباراة
ق 86: جوووووول هالاند والثاني
ق 74: جووووول أماد ديالو يسجل هدف التعادل لكوت ديفوار.
ق 40: جوووووووووول أنطونيو نوسا
ق 21: تسديدة من كونان في الشباك الخارجية
انطلاق المباراة
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