انتهت كأس العالم – النرويج (2)-(1) كوت ديفوار.. تأهل الفايكينج

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

أماد ديالو - كوت ديفوار ضد النرويج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج ضد كوت ديفوار في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 86: جوووووول هالاند والثاني

ق 74: جووووول أماد ديالو يسجل هدف التعادل لكوت ديفوار.

ق 40: جوووووووووول أنطونيو نوسا

ق 21: تسديدة من كونان في الشباك الخارجية

انطلاق المباراة

كوت ديفوار كأس العالم النرويج هالاند
نرشح لكم
كأس العالم – فرانك كيسي: كنا نريد الذهاب بعيدا في المونديال تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا أمام السويد كأس العالم – أنطونيو نوسا رجل مباراة النرويج وكوت ديفوار كأس العالم - أماد ديالو: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من النرويج كأس العالم - بعد تحطيم الرقم القياسي.. تريوندا كابوس الحراس وبحث يكشف السر بلا احتفال كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار
أخر الأخبار
كأس العالم – فرانك كيسي: كنا نريد الذهاب بعيدا في المونديال 58 ثاتيه | في المونديال
تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا أمام السويد دقيقة | في المونديال
كأس العالم – أنطونيو نوسا رجل مباراة النرويج وكوت ديفوار 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أماد ديالو: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من النرويج 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد تحطيم الرقم القياسي.. تريوندا كابوس الحراس وبحث يكشف السر 30 دقيقة | في المونديال
بلا احتفال 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار 56 دقيقة | في المونديال
خالد القماش مديرا فنيا للإسماعيلي.. وفكري الصغير مساعدا 58 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532216/انتهت-كأس-العالم-النرويج-2-1-كوت-ديفوار-تأهل-الفايكينج