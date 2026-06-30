مباشر كأس العالم – النرويج (1)-(0) كوت ديفوار.. الشوط الثاني

تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار

كأس العالم - بوعدي: نستحق الفوز على هولندا والتحديات الأكبر تبدأ الآن

إندريك: أحمد الله على رحيلي عن ريال مدريد.. وليون غير مسيرتي