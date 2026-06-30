خبر في الجول - الأهلي يوافق على تمديد إعارة العش والساعي للمصري

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على تمديد إعارة الثنائي، مصطفى العش وعمر الساعي للمصري.

وساهم الثنائي في تتويج المصري بكأس رابطة الأندية بالموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وافق على تمديد إعارة عمر الساعي ومصطفى العش للمصري حتى نهاية الموسم المقبل.

ووقع العش على عقودة تمديد الإعارة، فيما ينتظر المصري عودة عمر الساعي من إجازة الزفاف للحصول على توقيعه.

ولعب الساعي مع المصري في الموسم الماضي 39 مباراة سجل 9 أهداف بجميع المسابقات.

فيما شارك العش مع النادي البورسعيدي في 20 مباراة.

ويتولى عماد النحاس مهمة تدريب المصري في الموسم المقبل بعد تجديد تعاقده.

وقاد النحاس النادي المصري للعودة للتتويج بالألقاب وحصد مع كأس الرابطة.