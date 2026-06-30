دوري NBA – ليبرون جيمس يبلغ لوس أنجلوس ليكرز بالرحيل

أبلغ ليبرون جيمس لوس أنجلوس ليكرز برحيله بشكل رسمي عن الفريق والانضمام لأحد الفرق الأخرى في الموسم المقبل.

وانضم ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي NBA إلى لوس أنجلوس ليكرز في عام 2018 قادما من كليفلاند كافاليرز.

ونجح في الفوز بلقب الدوري مع ليكرز في 2020.

وأبدى فريق ليكرز رغبة في استمرار ليبرون جيمس معه في الموسم المقبل، إلا أن الملك قرر الرحيل واللعب لفريق آخر في الموسم الذي قد يكون الأخير له في ملاعب كرة السلة.

ولم تكشف التقارير الصحفية حتى الآن عن الفريق الذي سيلعب له ليبرون جيمس في الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية من كل فرق NBA لضم أسطورة الدوري.

ليبرون البالغ من العمر 41 عاما بدأ مسيرته في فريق كليفلاند كافاليرز عام 2003، ثم انضم إلى ميامي هيت في عام 2010، وعاد مرة أخرى إلى كليفلاند في 2014.

قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس ليكرز في 2018 ويستمر معه حتى الآن.

وفاز ليبرون بلقب دوري NBA مع الفرق الثلاثة التي لعب لها، بواقع لقبين مع ميامي، ولقب مع كل من كليفلاند وليكرز.