تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار

دفع ستالي سولباكين المدير الفني لمنتخب النرويج بالقوة الضاربة للفايكينج في مواجهة كوت ديفوار في كأس العالم.

ويلعب منتخب النرويج ضد كوت ديفوار في دور الـ32 لكأس العالم.

وجاء تشكيل النرويج كالآتي:

الحارس: أورجان نيلاند

الدفاع: ماركوس بيدريسين - كريستوفر أجر - تروبيورون هيجيم - ديفيد مولر وولف

الوسط: ساند بيرج - مارتن أوديجارد – ساندر بيرجي

الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلينج هالاند - أنطونيو نوسا

وأجرى إيمريس فاي المدير الفني لكوت ديفوار عدة تغييرات على تشكيل الأفيال.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:

المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: إيمانويل أجابودو – أوديلون كوسونو – جيسليان كونان – جويلا دوي

الوسط: كريست أنوا أولاي – فرانك كيسي – إبراهيم سنجاري

الهجوم: يان ديوماندي – أنجي بوني – نيكولاس بيبي

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع البرازيل في دور الـ16 لكأس العالم.

توقع طريق بطل كأس العالم من دور الـ32 إلى الفوز باللقب

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