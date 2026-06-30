مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 18:37
كتب : رضا السنباطي
كشف نادي غزل المحلة عن وجود مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن لاعبه محمود صلاح.
محمود صلاح
النادي : غزل المحلة
وقال مصدر من النادي لـFilGoal.com: "حدثت مفاوضات شفهية بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ووليد خليل رئيس شركة غزل المحلة بشأن انتقال محمود صلاح مهاجم الفريق للأحمر".
وأضاف "ولكن لا عروض رسمية حتى الآن من الأحمر لضم اللاعب".
وأتم تصريحاته "الأولوية لنا هي احتراف اللاعب في أوروبا، وهناك شركة تسويق إماراتية تتولى هذا الأمر".
محمود صلاح هو مهاجم منتخب الشباب مواليد 2007 ولاعب الفريق الأول لغزل المحلة.
ولعب البالغ من العمر 18 عاما مع غزل المحلة الموسم الماضي 28 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
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