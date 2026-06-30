الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على استفسارات لجنة التراخيص بشان الحصول على الرخصة المحلية.

وطلبت لجنة التراخيص من النادي الأهلي توضيح بشأن بعد النقاط الخاصة بالحصول على الرخصة المحلية لموسم 2026-2027.

الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة للرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الحصول على الرخصة المحلية تضمن الآتي:

_ استراتيجية الأهلي تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام وفقًا لقانون الرياضة.

_ تأسيس الشركات التابعة للنادي لخدمة الأنشطة الاقتصادية للأهلي.

_القوائم المالية الموحدة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته ككيان واحد.

_ القوائم المالية حتى 30 يونيو 2025 تشمل شركات: كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والإنتاج الإعلامي، والخدمات.

_ الأهلي أكد سداد جميع الالتزامات الضريبية وتقديم المستندات الرسمية الدالة على ذلك.

_ النادي رد على جميع استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

_ الأهلي شدد على التزامه بالقوانين واللوائح وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وحماية الحقوق المالية.

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري 2026-2027، بعدما أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث.

وتعاقد الأهلي مع المغربي الحسين عموته لتولي تدريبه خلفا للدنماركي ييس توروب.