كأس العالم - بوعدي: نستحق الفوز على هولندا والتحديات الأكبر تبدأ الآن

يؤمن أيوب بوعدي لاعب وسط المغرب بأن منتخب بلاده استحق الفوز على هولندا والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وتأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على هولندا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال بوعدي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كانت مباراة رائعة أمام منتخب قوي جدا، ونحن سعداء للغاية بتحقيق الفوز والتأهل".

وأضاف "لدينا ثقة كبيرة في أسلوب لعبنا وفي إمكانياتنا. كنا نعلم أن المباراة طويلة، وقد أظهرنا ذلك بعدما سجلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، ثم صمدنا خلال الأشواط الإضافية قبل أن نحسم التأهل عبر ركلات الترجيح".

وأكمل لاعب وسط ليل "أعتقد أننا استحققنا الفوز بالنظر إلى مجريات المباراة، ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز".

وواصل "من المذهل أن ندرك أننا أقصينا هولندا، لكننا ما زلنا في بداية الأدوار الإقصائية. التحديات الأكبر تنتظرنا، ولذلك علينا أن نتقدم خطوة بخطوة".

وأتم "سنحتفل بهذا التأهل ونستمتع بهذه اللحظة، لكننا سنحول تركيزنا سريعا إلى المباراة المقبلة أمام كندا، التي تملك بدورها مجموعة من اللاعبين المميزين".

وأهدر منتخب هولندا ثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلتين للمغرب، لكن الركلة الحاسمة التي منحت الأفضلية للمغرب جاءت بعد تصدي ياسين بونو على غرار تصديه أمام نيجيريا.

وتقدم منتخب هولندا أولا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72 لكن خطف عيسى ديوب مدافع المغرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأذهل ياسين بونو الجميع خلال ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وتصدى بونو بطريقة مذهلة لركلة ترجيح برونو أونيمايتشي وظن البعض أنها كانت بالصدفة ولم تكن مقصودة من حارس المرمى المغربي.

لكن عاد بونو وبنفس الطريقة تصدى لركلة كريسينسيو سامرفيل لاعب هولندا ليقود بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأثبت بونو أن تصديه أمام نيجيريا لم يكن محض صدفة كما تصور البعض لكنها طريقة جديدة ربما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا في التصدي لركلات الترجيح عن طريق "كف بونو".

يغيب منتخب هولندا لأول مرة عن التواجد ضمن أفضل 16 منتخبا في كأس العالم.

فمنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 ثم 32 تواجدت الطواحين الهولندية ضمن أفضل 16 منتخبا خلال مشاركاته في كأس العالم.

وصل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب إلى 100 مباراة دولية بقميص المنتخب والتي شهدت إهداره ركلة ترجيح.

ويفصل حكيمي 15 مباراة ليصبح عميد لاعبي منتخب المغرب وأكثرهم خوضا للمباريات الدولية ويعادل الرقم القياسي لنور الدين نايبت.